Talento desperdiciado: Pumas UNAM olvida a una de sus joyas que costó casi 100 millones

Mientras Pumas UNAM consiguió un récord que ni América logró en el Clausura 2026, no todas son buenas noticias para el equipo de Efraín Juárez. Es que el Club Universidad Nacional está desperdiciando a uno de sus máximos talentos. Resulta que una de las joyas que contrató por más de 100 millones no es tenida en cuenta y se marcharía gratis luego de varios meses sin jugar.

Pumas está liderando una estadística top en el Clausura 2026 y parece estar mejor que en el anterior semestre. Sin embargo, ahora está desperdiciando lo que en un momento fue el gran talento de Leo Suárez. El extremo derecho argentino no pudo salir de la UNAM y su situación no parece mejorar en la institución universitaria a pesar de que costó una fortuna.

Leonardo Suarez of Pumas during the 16th round match between Pumas UNAM and Santos as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on April 16, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Leo Suárez le costó una fortuna a Pumas UNAM pero hoy está desperdiciado

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, Leo Suárez llegó desde Club América a Pumas UNAM por una cifra que casi llega a los 100 millones de pesos mexicanos. Precisamente fueron 4.6 millones de euros en febrero de 2024. Ahora, dos años más tarde y con un préstamo al futbol argentino de por medio (Estudiantes de La Plata), está sin jugar en los universitarios.

TE PUEDE INTERESAR:



En el último mercado de fichajes de invierno se habló de un traspaso a Mazatlán pero el traspaso finalmente se cayó. Pumas UNAM lo tiene registrado con el equipo de la sub 21, con el número 190, según distintos reportes. De todos modos, Leo Suárez no ha tenido acción ni en esa categoría ni en el primer equipo.

|Crédito: Mexsport

Cabe destacar que Leo Suárez tiene contrato hasta diciembre de 2026. Es decir que luego del Clausura 2026 puede negociar libremente con el equipo que quiera para marcharse gratis a fin de año. Sin embargo, puede que Pumas quiera venderlo antes ya que a ambos les serviría.

Los números de Leo Suárez en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Leo Suárez en Pumas UNAM: