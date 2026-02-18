Cruz Azul lo compró en 160 millones y en el Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto

Cruz Azul pisa fuerte en este Clausura 2026 al marchar como sublíder, solo por debajo de Chivas, al cual enfrentará en la próxima jornada en un duelo por la cima de la tabla general. Lo que es de destacar es un futbolista celeste, quien demuestra por qué el club pagó hasta 160 millones de pesos por él al ser una pieza fundamental en el esquema de Nicolás Larcamón.

Gabriel “Toro” Fernández, quien tenía un pie fuera de la institución, es el jugador que vale lo que pesa, pues en este torneo ha aportado para que la Máquina esté en los primeros lugares, ya que suma 3 pases para gol y se coloca como el máximo asistidor junto a Franco Rossano del Necaxa tras 6 jornadas disputadas.

Gabriel Fernández suma un gol y 3 asistencias en 4 partidos jugados.|Club de Futbol Cruz Azul

Asimismo, el delantero también ha hecho su labor del killer del área al sumar un gol ante Atlas en la jornada 2. “Toro” es pieza fundamental en el equipo, ya que Larcamón tuvo que utilizar a un joven Mateo Levy para suplirlo en el partido ante Toluca, debido a que estaba suspendido.

De no entrar en planes a ser pieza fundamental en Cruz Azul

El uruguayo ha sido resiliente, pues previo al Apertura 2025 tenía un pie afuera de Cruz Azul, ya que la directiva buscaba su salida para liberar una plaza de extranjero y así fichar a Luka Jovic, quien terminó por no llegar al futbol mexicano.

Debido a ello, la Máquina tuvo que sacar a Fernández de la Sub-21 y registrarlo con el primer equipo para hacerle compañía a Ángel Sepúlveda en la delantera. El ex de Pumas respondió en la cancha, pues en ese torneo marcó 9 goles y dio 2 asistencias en 17 partidos disputados, según la plataforma BeSoccer.

Ahora, Gabriel tendrá una dura competencia con Nicolás Ibáñez, quien ya suma una anotación con la Máquina. No obstante, el uruguayo tiene un buen registro en este torneo de 1 gol y 3 asistencias en 4 partidos jugados.