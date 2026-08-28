¿El mejor pagado? Estos son TODOS los detalles del CONTRATO del Chino Huerta en Pumas

¡Es prácticamente oficial! Después de una aventura que tuvo más bajas que altas en el futbol de Bélgica, César, el Chino Huerta, regresó a la Liga BBVA MX para reforzar a los Pumas de la UNAM, equipo con el que mostró sus mejores números en la primera división azteca.

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Es así como, con apenas 25 años de edad, César Huerta vuelve a la Liga BBVA MX con la intención de consolidarse como un referente absoluto para la comunidad auriazul, la cual está urgida de un título. Ahora bien, ¿cuáles son los detalles más importantes de su contrato con Pumas?

¿Cómo es el nuevo contrato de César Huerta en Pumas?

Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez, integrantes de la directiva de Pumas, fueron los encargados de traer de vuelta al Chino Huerta, quien será dirigido por Esteban Solari en esta segunda etapa en el club y que contará con un contrato realmente jugoso para su edad.

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La última vez que el ‘Chino’ Huerta vistió la playera de Pumas… 📸 🐾



Fue el 1 de diciembre de 2024, en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2024 ante Monterrey. 🌟



Pumas cayó 5-3 en el partido y quedó eliminado con un 6-3 global. Así fueron las últimas imágenes de… pic.twitter.com/dTgJ9ig6AY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 26, 2026

De acuerdo con información del portal Informador, Pumas conservaba un 20 por ciento del porcentaje de venta futura del jugador, lo cual ayudó a que la directiva capitalina fuera por él directamente con la intención de comprarlo y no de una cesión, tal y como se había manejado el club en el pasado.

Dicho esto, la fuente señala que el contrato de César Huerta con Pumas será por tres años; además, se le habría comunicado al jugador la importancia que tendrá en el proyecto del equipo para este torneo y los futuros, una situación que lo habría convencido de volver con más ganas que nunca.

¿Cuáles fueron los números de César Huerta en Pumas?

Hasta antes de comenzar su etapa por el futbol de Bélgica, vale decir que el Chino tuvo una gran etapa como jugador de Pumas al grado de ser el mejor jugador del equipo. Para muestra de ello están sus números, mismos en donde registró 20 anotaciones y 15 pases a gol en 87 duelos disputados.