El día que Haití ARRUINÓ récord imposible de Italia

Haití volverá a una Copa Mundial de la FIFA después de más de cinco décadas de espera en este 2026, por lo que es, sin duda, una de las Selecciones más interesantes a analizar. Por ejemplo, ¿sabías que hubo una vez en que el cuadro de la Concacaf evitó que Italia lograra el “récord imposible”?

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Por increíble que parezca, la Selección de Italia volvió a quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de no superar el repechaje de la UEFA, mientras que Haití sorprendió a propios y extraños luego de acceder mediante la Concacaf. Ahora bien, ¿cuál es la historia que relaciona a ambos países?

¿Haití impidió que Italia alcanzara un récord?

La historia se remonta a la Copa del Mundo de 1974, misma a la que Haití clasificó tras ganar la Copa Concacaf un año antes y que es la única participación que el cuadro del caribe ha tenido hasta ahora. En dicha plantilla surgió un nombre que se volvió viral: el delantero Emmanuel Sanon.

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Mundial Alemania Federal 🇩🇪 1974, comienza el segundo tiempo de Haiti 🇭🇹🆚🇮🇹 Italia.

A los 30 segundos, lo impensado, contragolpe y gol de Emmanuel Sanon que marcó el fin del récord de Dino Zoff, 1142 minutos de valla invicta con la selección nacional.pic.twitter.com/OYvUxnfh8U https://t.co/Ply0g6lA07 — Club de Hilos de Fútbol (@clubhilosfutbol) March 13, 2026

El debut de Haití en aquella Copa del Mundo fue precisamente ante la Italia de Dino Zoff, quien llegó a este evento con el récord de imbatibilidad en duelos de selecciones que inició dos años antes. Fue así cuando ambos países se encontraron dentro del Grupo D en el Estadio Olímpico de Múnich.

De forma sorpresiva, fue Haití quien se puso al frente en la pizarra al minuto 20 gracias al mismo Emmanuel Sanon tras un pase filtrado y un posterior regate a Zoff, lo cual hizo que, con este gol, se diera fin al récord del guardameta italiano que terminó en 1,143 minutos. Al final, el duelo terminó 3-1 en favor de los europeos.

¿Haití accederá a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El combinado de Haití figura como la Selección más endeble del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde enfrentará a cuadros como Brasil, Escocia y Marruecos. Por tal motivo, luce complicado que el conjunto de la Concacaf supere la primera ronda de este evento.