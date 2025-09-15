Un día jugó en Rayados de Monterrey, hoy vale 4.5 millones y se destaca como nunca en Europa

En su momento, César Montes fue comparado con Rafa Márquez y el futuro de la Selección Mexicana en la defensa. Su gran paso por Rayados de Monterrey provocó que varios equipos en Europa lo voltearan a ver, pero en España no logró explotar su nivel. Según Transfermarkt, hoy vale 4.5 millones y está brillando más que nunca en el Viejo Continente. Lamentablemente con México, fue expulsado en el partido ante Japón y no pudo jugar contra Corea del Sur.

Actualmente, César Montes milita en el Lokomotiv Moscú, en Rusia. El fin de semana enfrentaron al Akhmat en la Premier League rusa y el marcador terminó 1-1. El zaguero mexicano tuvo una gran actuación al completar 14 despejes, el 92 por ciento de pases concretados, siete duelos por el aire ganados y una intercepción. Con estos números, Montes hace recordar el buen momento que vivió con el actual líder de la Liga BBVA MX.

MEXSPORT

Recientemente, el Lokomotiv Moscú suma 16 unidades, tras ocho fechas y se encuentra ubicado en la tercera posición de la clasificación del futbol ruso. Solamente lo superan el Krasnodar que es líder del torneo con 19 puntos, y el FC Baltika Kaliningrad, con 16, pero más goles a favor. En su estancia en Rusia, Montes ha participado en 28 partidos, ha convertido dos goles y ha puesto una asistencia.

Montes estuvo muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX

Después de su nulo éxito en España defendiendo los colores del Almería y del Espanyol de Barcelona, César Montes estuvo muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX. El América siempre fue uno de los principales equipos en preguntar por los servicios de “El Cachorro”. Los de Coapa querían un defensa mexicano y desde antes de que se fueron a Europa se lo querían comprar al Monterrey.

Con 51 encuentros en España y descensos vividos, César Montes quería seguir jugando y México era su principal opción. Además de América, se sumaron Cruz Azul y Chivas. Al final, el zaguero y capitán de la Selección Mexicana decidió seguir su aventura en Europa y jugar en Rusia, sabiendo que los equipos de aquel país no podían disputar partidos de torneos de la UEFA.

Ahora como un referente de la Selección Mexicana y siendo considerado por Javier Aguirre para ir al Mundial del 2026. Montes sabe que debe de tener un buen año en Rusia, llegar a México y defender a su selectivo. Posteriormente, esperar si sale alguna propuesta para jugar en alguna otra liga del mundo.