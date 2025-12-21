Conoce la historia del día que México jugó un Bowl universitario frente a Estados Unidos

En la actualidad suelen existir eventos especiales donde ciertos equipos colegiales se enfrentan, pero generalmente se les etiqueta de amistosos. Sin embargo, hace varios años un equipo mexicano se enfrentó a un estadounidense en un Bowl universitario oficial. Así se vivió un evento único en su especie, que hoy se vislumbra imposible de repetirse.

¿Cómo se dio el enfrentamiento entre México y Estados Unidos en un Bowl?

Es claro que el futbol americano es la especialidad de los Estados Unidos y eso se transmite incluso en sus niveles colegiales. Hoy se notaría imposible cruzar en algún torneo o partido oficial a las naciones. Pero el primero de enero de 1945 los Pumas CU concretaron un cierre contra los Southwestern Pirates.

Se indica que los mexicanos tuvieron una temporada pletórica (1944), la cual les permitió conseguir su trofeo número 12 de manera consecutiva. Mientras que del otro lado también estaba un rival de miedo, campeón vigente del Sun Bowl, oriundos de Georgetown. Aunque venían con un 7-5 que podría dejar dudas, los rivales que enfrentó eran de peso.

El evento en mención incluso tiene su respectivo registro de parte del NY Times, que puso en su portada este encuentro, solo debajo del Rose Bowl. Ellos mismos indicaban que los de Texas eran favoritos, pues formaban parte de la disciplina militar, esto en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

🇲🇽🏈 Hubo un día en que México jugó un bowl universitario en Estados Unidos.

No amistoso. No exhibición.

Un bowl real. Oficial. Histórico.



Fue el 1 de enero de 1945, en El Paso, Texas.

Los Pumas CU de Bernard Hoban se midieron a Southwestern Pirates,



¿Cómo ocurrió este Bowl especial entre Pumas y Pirates?

Con 13, 000 asistentes en el Kidd Field, el encuentro inició con algunos destellos de fortaleza de parte de los mexicanos, pero eso solamente fue el inicio de las actividades. Y es que de ahí en adelante, los Piratas texanos dominaron el encuentro para terminar con un contundente 35-0. El primer cuarto fue 7-0, el segundo y el cuarto terminaron de la misma forma y fue el tercero el que concretó un 14-0 devastador.

Con esta experiencia ambos países tienen un registro para la historia y aunque no fue una lucha de titanes entre ligas, el evento causó bastante expectación y será difícil de ver algo parecido en muchos años.