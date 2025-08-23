Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: Transmisión EN VIVO del Juego 3 de Serie de Zona Sur, gratis y en línea

¡Llegó el día de juego 3 en las Series de Zona de la LMB! Los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México vuelven a verse las caras esta tarde de sábado, en punto de las 16:00 horas en el Estadio Hermanos Serdán, para celebrar el Juego 3 de Serie de Zona Sur, la cual está a favor de los escarlatas 2-0, duelo que podrás ver EN VIVO a través de Home Run Azteca.

Los Diablos Rojos del México, vienen con una inercia que causa terror, pues suman 14 juegos de playoffs sin ser derrotados, los últimos dos de estos, se los llevaron con los triunfos por pizarras de 7-2 y 8-2, destacando el trabajo de sus abridores, Brooks Hall y Ricardo Pinto, junto a un bullpen que, solo permitió una carrera en ocho entradas de labor.

Duelo de abridores para el juego 3 entre Diablos y Pericos en la Zona Sur

Héctor Estrada mandará al centro del diamante al venezolano Cleiverth Pérez, esta será su segunda aparición en esta postemporada recordando la serie ante Campeche y en la primera se fue sin decisión al tirar poco más de tres entradas.

Por parte de los Diablos, Lorenzo Bundy envía y como el encargado de abrir el juego a Justin Courtney, con su segunda salida en este playoff, la anterior se fue sin decisión luego de lanzar cuatro entradas y un tercio. En la postemporada del 2024, Courtney tuvo 11 relevos y marca de 1-0.

Los maderos más encendidos por Pericos de Puebla, que deberán despertar para el juego 3

En lo que va de la postemporada, los mejores toletes jugadores de Pericos, han sido Estamy Ureña (.393, 11 H), Christian Adames (.360, 2 HR, 4 CP), Miguel Guzmán (.348, 1 HR, 3 CP) y Phillip Ervin (.280, 3 HR, 6 CP). En el caso de Adamés y Ervin, fueron quienes pegaron cuadrangulares en el Juego 1 y 2 y lo que escribió carreras en la pizarra.

En el rol, en la única visita de Diablos al Estadio Hermanos Serdán, los poblanos se llevaron la serie dos juegos a uno. En aquella historia, el juego lo perdía Pericos 1-0 tras seis entradas completas, pero triple productor de par de carreras de Juan Santana y doblete de Eduardo Torrealba marcaron el rumbo del juego y Pericos se llevó el triunfo 5-4.

En el segundo encuentro la pizarra favoreció a los verdes 6-4 y fueron comandados por el bateo de Estamy Ureña, al conectar su cuarto vuelacercas y fabricar rally de tres carreras, mientras que, para el tercer enfrentamiento Puebla lo ganaba 5-4, pero producciones de la estrella veterana Robinson Canó y José Marmolejos en la séptima entrada le dieron la vuelta a la pizarra y así los Pingos campeones hace un año rescataron un juego en el NIDO VERDE.

Pericos sabe lo que es remontar y venir de abajo

La última vez que Pericos remontó una serie tras perder los primeros encuentros, fue en la Serie del Rey del 2023, en aquella ocasión perdió los dos primeros juegos en Torreón y regresó a Puebla para ganar los tres siguientes.

CON INFORMACIÓN DE PERICOS DE PUEBLA