Figura de Selección Argentina asegura participación con Selección contra Argelia en Mundial 2026

La Selección Argentina contará con plantel completo para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El único asterisco que tenía el equipo de Lionel Scaloni estaba en la figura de la portería por la lesión de Emiliano “Dibu” Martínez. La disponibilidad del guardameta estaba en duda, pero él aseguró que estará disponible para enfrentar a Argelia este martes 16 de junio.

El portero sufrió una fractura del dedo anular en la mano derecha durante el calentamiento de la final de la Europa League con el Aston Villa. Debido a ello, ha entrenado con una férula por debajo de los guantes y su participación estaba en duda. Sin embargo, la figura de la Selección Argentina confirmó que estará frente a Argelia ante la respuesta de los medios que estaban en el Compass Minerals National Performance Center.

En caso de que Martínez no esté disponible, Lionel Scaloni deberá evaluar sus opciones para proteger la valla contra los africanos. Los otros dos porteros dentro de la lista de 26 jugadores de Argentina son Gerónimo Rulli y Juan Musso. El primero es el más veterano de los tres y juega para el Olympique de Marsella. Musso brilló en la última temporada con el Atlético de Madrid con apariciones ocasionales en la Champions League.

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El dolor marcará la pauta para Dibu Martínez

Durante la última práctica, el futbolista argentino sufrió mucho al quitarse los guantes. Al finalizar el entrenamiento de la tarde del miércoles, el guardameta campeón del Mundo en la Copa del Mundo de 2022 no pudo quitarse los guantes él solo y requirió de ayuda de parte de los utileros argentinos.

Esto solo es señal de que la disponibilidad del Dibu Martínez estará definida por su propia resistencia al dolor. Durante el juego por el título de la Europa League fue importantísimo para mantener su meta en cero ante el Friburgo de la Bundesliga. Ahora, su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en vilo.