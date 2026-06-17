Dibu Martínez siguió los pasos de Marcel Ruiz y sorprendió a todos

La selección de Argentina debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en la portería estuvo Emiliano el Dibu Martínez a pesar de que en las últimas semanas se había entrenado de manera diferente. Tras el juego, al ser consultado por esto, el guardametas contó lo que hizo para llegar. Resulta que siguió los pasos de Marcel Ruiz.

Aunque Marcel Ruiz no tiene fecha de regreso confirmada y finalmente decidió operarse de su rotura de ligamentos, lo cierto es que antes de eso el mediocentro de Toluca había intentado llegar a jugar con la Selección Mexicana sin operarse. Mientras al jugador de México no le funcionó, al Dibu Martínez le salió perfecto.

La explicación del Dibu Martínez de cómo superó su lesión

“Trato de ayudar en lo que más puedo. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín (Tocalli) y Capu (el fisio) era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que la verdad era mucha” comenzó contando el guardametas del Aston Villa.

Además, agregó: “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé, fue la mejor decisión. Recibí el apoyo de mis compañeros que era lo que más necesitaba”.

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Marcel Ruiz había tomado la misma decisión que el Dibu Martínez

Justamente para poder llegar a disputar el máximo certamen del futbol, Marcel Ruiz había tomado la decisión de no operarse y tener un mes de recuperación para fortalecer la zona y que “se cure solo”. Al no ser convocado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Nacional de México, el futbolista de Toluca finalmente se sometió a una cirugía de LTA.

Marcel Ruiz|Toluca FC

Está claro que el caso de Marcel Ruiz era diferente porque se trataba de una lesión ligamentaria en su rodilla y él es un jugador de campo. En cambio, el Dibu es portero y su lesión era en el dedo de una mano. En ese marco, la recuperación era mucho más sencilla.

Los números del Dibu Martínez con la selección de Argentina

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, estos han sido los números del Dibu Martínez con la selección de Argentina: