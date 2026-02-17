Fue desechado por Chivas, pero volvió al club y ahora busca ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una de las razones por las cuales las Chivas han tenido un torneo de ensueño en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del increíble nivel de sus futbolistas, no solo aquellos que son titulares, sino quienes entran de cambio. Para ejemplo de lo anterior está precisamente Diego Campillo.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Diego Campillo fue titular en el Clásico Nacional entre Chivas y América para sustituir a Luis Romo, quien no estuvo por lesión. El mexicano tuvo una impresionante actuación con el Rebaño; sin embargo, ¿sabías que el jugador tuvo que salir del club debido a la falta de oportunidades en el pasado?

Diego Campillo, de salir del club a ser uno de los más queridos en Chivas

Nacido el 19 de octubre del 2021, Diego Campillo es un futbolista de 24 años de edad que se puede desempeñar como defensor central en línea de 4, lateral o, incluso, líbero en línea de 3. Estas características hicieron que, de inmediato, sobresaliera tanto en el Tapatío como en Chivas.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado detrás del uniforme de la Selección Mexicana?

Te puede interesar: Este futbolista estuvo en América y Cruz Azul, hoy no tiene equipo con 26 años

Fue de hecho en el Tapatío en donde tuvo sus mejores actuaciones como profesional, por lo que comenzó a llamar poderosamente la atención del cuadro rojiblanco. Sin embargo, con el club no tuvo las oportunidades esperadas, por lo que fue vendido a Juárez esperando tener cierta regularidad.

Fue precisamente aquí en donde Diego Campillo se convirtió en uno de los mejores mexicanos de la Liga, por lo que Chivas aceptó su error y lo trajo de regreso en julio del 2025; es decir, hace más de seis meses. Actualmente, Diego registra más de 1,500 minutos con la casaca rojiblanca.

¿Estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

Algunos expertos en la materia consideran que el nivel de Diego Campillo en Chivas es lo suficientemente bueno para considerarlo en la lista final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque vale decir que, hasta el momento, su convocatoria luce lejana debido a que no ha sido recurrente en los llamados del Vasco Aguirre en el pasado.