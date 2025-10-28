Diego Campillo: qué es una fractura de metatarsiano y cuánto tarda la recuperación

Diego Campillo le dio la peor noticia a los aficionados de Chivas tras conocerse su lesión en el duelo ante Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025 . El zaguero central sufrió una rotura del quinto metatarsiano, es decir, una rotura del hueso que conecta el dedo pequeño del pie con el tobillo. Si bien puede parecer una lesión no muy grave, tendrá varios meses de ausencia.

De acuerdo al sitio Fisiolution, la recuperación del quinto metatarsiano suele durar de seis a ocho semanas para que el hueso sane. Sin embargo, la rehabilitación puede extenderse hasta tres o cuatro meses para volver a las actividades normales y deportivas. Según los distintos medios locales, Campillo estará como mínimo unos tres meses fuera de las canchas, perdiéndose lo que resta del Apertura 2025 .

¿Cómo es la fase de recuperación del quinto metatarsiano?

Inmovilización inicial (6-8 semanas):

Se requiere no apoyar el pie durante este período, ya sea con una bota, yeso o férula, para permitir que la fractura suelde.

En algunos casos, se puede comenzar a tolerar el peso gradualmente dentro de la bota.

Rehabilitación temprana:

Se puede empezar con fisioterapia para reducir la hinchazón, recuperar la movilidad y realizar ejercicios suaves que no impliquen impacto.

Ejercicios en piscina o bicicleta pueden ser recomendados.

Rehabilitación avanzada (3-4 meses):

Se introducen ejercicios de movilidad, equilibrio y fortalecimiento muscular más intensos (isométricos, excéntricos, etc.).

El objetivo es recuperar la biomecánica del pie y volver a caminar sin problemas.

¿Qué síntomas incluyen la rotura del quinto metatarsiano?

Los síntomas incluyen dolor, hinchazón y dificultad para caminar, y puede ocurrir por un traumatismo, uso excesivo o lesiones repetidas.

Diego Campillo fue operado con éxito

El Guadalajara informó que Campillo fue operado con éxito tras ser sometido a estudios por la molestia que sufrió durante el Clásico Tapatío. “La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Diego Campillo, quien presentó molestias en el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025.

“Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5to metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso. A partir de mañana (martes) realizará trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución”, informó Chivas.

¿Cuándo regresará Diego Campillo a jugar con Chivas?

Sabiendo lo mencionado por la ciencia, Campillo se perderá lo que resta de 2025, por lo que no estará presente en los últimos dos juegos del Apertura 2025 ni tampoco en una presunta fase de Liguilla. El defensor de 24 años volverá a la acción en el próximo año, en la preparación de cara al inicio del Clausura 2026.