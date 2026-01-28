logo deportes horizontal
Jugó en Cruz Azul y hoy su propio hermano le puso un desafío durísimo en Argentina

Formó parte de Cruz Azul por un año y ahora consiguió nuevo equipo en Argentina; su hermano le propuso un reto al estampar la firma

Ex Cruz Azul firma por equipo de Argentina
Ex Cruz Azul firma por equipo gigante de Argentina|Crédito: Azteca Deportes
Escrito por:  Rodrigo Acuña | DR

Ángel Romero, ex Cruz Azul, aceptó el desafío de jugar en Boca Juniors luego de terminar su contrato con Corinthians de Brasil. El delantero paraguayo de 33 años superó la revisión médica y firmó su contrato con el conjunto argentino y, además, tuvo su primer entrenamiento junto con el resto del plantel. Sin embargo, nadie esperaba que Óscar Romero, su hermano mellizo, lo desafiara a un reto durísimo en el ‘Xeneize’.

En redes sociales, Óscar, quien también jugó para Boca durante los años 2022 y 2023, desafió a su hermano a que consiga tres títulos durante su paso por el ‘Xeneize’. Resulta que él obtuvo tres campeonatos mientras jugaba para los azules y amarillos: Copa de la Liga 2022, Liga 2022 y Supercopa Argentina 2023. De esta manera, Ángel tendrá la misión de igualar o incluso superar el legado de su hermano en Buenos Aires.

Ángel Romero, nuevo jugador de Boca Juniors
Ángel Romero ya entrena con Boca Juniors|Crédito: Boca Juniors / X

Ángel Romero y sus palabras tras fichar por Boca Juniors

Tras arribar al aeropuerto de Buenos Aires, Romero fue interceptado por la prensa y no pudo ocultar su entusiasmo por comenzar este nuevo capítulo en su carrera: “Es un desafío importante de mi carrera. Es lo que quería y lo que buscaba. Ojalá que nos vaya bien y poder darle alegría a la gente”, comentó el futbolista paraguayo.

Luego compartió cuál será su rol dentro del equipo que es dirigido por Claudio Úbeda: “Vengo a ayudar al equipo, a aportar lo mío. Que apoyen como siempre lo hacen para ver a Boca campeón”. Finalmente, reveló que tuvo comunicación con su hermano al enterarse de la propuesta: “Me sorprendió el llamado de Juan Román. Nunca tuve la posibilidad de hablar así, tan cerca. Hablé con Óscar, que está en contacto conmigo”.

Ángel Romero y su discreto paso por Cruz Azul

En 2022, el canterano de Cerro Porteño sonó para ser refuerzo de Boca tras su salida de San Lorenzo, pero finalmente firmó contrato con Cruz Azul. Allí jugó un año completo, pero sus números hicieron que su paso por La Noria sea olvidable: 39 partidos jugados y solo 5 goles anotados, además de haber repartido 3 asistencias. Hoy, cuatro años más tarde, Ángel le cumplirá el deseo a Boca y se pondrá la camiseta azul y oro.

Ángel Romero mientras jugaba en Cruz Azul
Ángel Romero jugó 39 partidos en Cruz Azul|Crédito: Jam Media

