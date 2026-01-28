Ya habría fecha de regreso de Guillermo “Memo” Ochoa a la Selección Nacional de México

Más allá de que en un comienzo Guillermo Ochoa había sido humillado en su equipo , en la actualidad el “Memo” vive un buen momento en el AEL Limassol de Chipre, con algunas buenas actuaciones y con 6 porterías a cero desde su debut en este equipo europeo. Gracias a todo eso ya habría una fecha de regreso para el guardametas que sueña con su sexto mundial.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, a Guillermo Ochoa –que viene de dejar su portería imbatida– no le quedan muchas posibilidades con el equipo de Javier Aguirre para ganarse un lugar en la Selección Nacional de México. No obstante, distintos reportes indican que el Vasco citaría al Memo para la doble fecha de amistosos de marzo de 2026.

Ochoa ganaba más de 85 millones de pesos anuales en el América|Crédito: Mexsport

¿Cuándo juega México contra Portugal y Bélgica?

La Selección Mexicana jugará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo el próximo 28 de marzo de 2026, y ante Bélgica el 31 de marzo de este año. Para esos dos amistosos en la reinauguración del ex Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México en el Mundial y Banorte como nuevo nombre). Con pocos meses de diferencia para la Copa del Mundo, será clave su rendimiento.

Está claro que esta podría ser la última y única oportunidad de Memo Ochoa de demostrar que está apto para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En caso de quedar, jugaría su sexta Copa del Mundo, record que compartiría con Lionel Messi y CR7.

Guillermo Ochoa en su debut con AEL Limassol

Los números de Guillermo Memo Ochoa en México

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Guillermo Memo Ochoa en la Selección Nacional México han sido los siguientes:

Partidos jugados: 152

Encuentros disputados como titular: 148

Goles concedidos: 154

Vallas invictas en mundiales: 4

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas

Los números de Memo Ochoa en AEL Limassol

Según la información del mismo sitio especializado en estadísticas, los números de Memo Ochoa en el AEL Limassol han sido los siguientes: