Dónde y en qué estadio se juega el partido Chequia vs México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana afronta su último partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un escenario muy especial. Después de iniciar su camino en la Copa del Mundo como anfitrión, el equipo dirigido por Javier Aguirre vuelve a presentarse ante su gente para cerrar su participación en el Grupo A frente a Chequia.

El encuentro genera expectativa no solo por lo que representa en lo deportivo, sino también por el lugar en el que se disputa. México jugará este compromiso en uno de los estadios más importantes en la historia de los Mundiales, aunque en el calendario oficial de la FIFA aparece con una denominación diferente a la que muchos aficionados reconocen.

Dónde se juega el partido Chequia vs México

El partido Chequia vs México se juega en Ciudad de México, una de las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El compromiso corresponde a la tercera jornada del Grupo A, donde también compiten Sudáfrica y Corea del Sur.

Chequia vs México se jugará en la capital del país

El duelo está programado para este miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas del centro de México.

La capital mexicana vuelve a tener un papel central en la Copa del Mundo. Además de recibir partidos de la Fase de Grupos, Ciudad de México también fue designada para albergar encuentros de eliminación directa, por lo que se mantiene como una de las plazas más relevantes del torneo.

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En qué estadio se juega Chequia vs México

Chequia vs México se juega en el Estadio Ciudad de México, nombre oficial utilizado por FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata del inmueble históricamente conocido como Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano y mundial.

Este estadio fue sede de momentos históricos en Copas del Mundo anteriores y volvió a tener protagonismo en 2026 al recibir el partido inaugural del torneo. Por eso, el regreso de la Selección Mexicana a este escenario para cerrar la Fase de Grupos tiene un peso especial para los aficionados.

Durante la Copa del Mundo, FIFA utiliza nombres operativos para los estadios por cuestiones comerciales y de organización. Por esa razón, el inmueble aparece como Estadio Ciudad de México, aunque para la mayoría del público sigue siendo identificado como el Estadio Azteca.

El Estadio CDMX ovaciona a Gilberto Mora|Crédito: @miseleccionmx / X

Qué se juega México ante Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México llega al partido contra Chequia con la posibilidad de cerrar de la mejor manera su participación en el Grupo A. El encuentro sirve para definir posiciones finales, aunque el combinado azteca ya se aseguró ser el ganador de su zona al vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en las primeras dos jornadas.

Chequia, por su parte, necesita sumar para mantener sus opciones en la Copa del Mundo. El equipo europeo llega obligado a competir hasta el final, por lo que el partido en el Estadio Ciudad de México aparece como uno de los duelos más importantes de la jornada.

Para la Selección Mexicana, el escenario no podría ser más simbólico: cerrar la Fase de Grupos en casa, ante su gente y en el estadio que marcó algunos de los capítulos más recordados en la historia de los Mundiales.