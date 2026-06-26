Matías Almeyda quiere a una estrella de Colombia para Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey continúa buscando refuerzos en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026. La directiva regiomontana trabaja junto a Matías Almeyda en la construcción de una plantilla que pueda volver a competir en la Liga BBVA MX luego de una pésima temporada.

La delantera aparece como una de las posiciones que más atención recibe dentro del club que acaba de recontratar a Nico Sánchez. En medio de esa búsqueda, comenzó a tomar fuerza e n Rayados el nombre de Rafael Santos Borre, atacante que jugó hasta hace poco en la selección de Colombia, con experiencia en Europa y pasado importante en Sudamérica.

Matías Almeyda buscaría a Rafael Santos Borré para Rayados

De acuerdo con distintos reportes y la prensa internacional, Rafael Santos Borré es actualmente uno de los principales objetivos de Rayados de Monterrey para reforzar el ataque. El delantero colombiano milita en Internacional de Porto Alegre y ya había sido relacionado anteriormente con el equipo regio.

TE PUEDE INTERESAR:



La intención de Monterrey sería sumar un centrodelantero con recorrido internacional y experiencia. Dentro del club consideran que el perfil de Borré encaja con la idea futbolística del “Pelado” Almeyda para el Apertura 2026. Cabe destacar que jugó en clubes como Atlético Madrid, Villarreal y Werder Bremen, entre otros.

Rafael Santos Borré también estuvo en la mira de Cruz Azul

Durante mercados anteriores, Cruz Azul también mostró interés por el atacante colombiano. Distintos reportes señalaron que La Máquina realizó consultas para conocer las condiciones de una posible transferencia, aunque nunca avanzó a una oferta formal. Las condiciones económicas lo frenaron. Rayados aparece como el de mayor interés por el ex Eintracht Frankfurt.

Rayados tendría competencia por el delantero colombiano

Monterrey no sería el único equipo interesado en Rafael Santos Borré. De acuerdo con reportes desde Argentina, River Plate también analiza la posibilidad de buscar el regreso del delantero para la próxima temporada.

El atacante colombiano tuvo una etapa destacada con el conjunto argentino entre 2017 y 2021. Por ahora, el futuro de Borré sigue abierto mientras Rayados busca avanzar en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado en la Liga MX.

