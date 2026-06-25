OFICIAL: Nico Sánchez vuelve a Rayados de Monterrey a pesar de haber contratado a Matías Almeyda

Rayados de Monterrey comenzó una nueva etapa rumbo al Apertura 2026 con varios cambios y buscando refuerzos. La llegada de Matías Almeyda parecía marcar el inicio de un nuevo proyecto en el club regiomontano. Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia relacionada con Nico Sánchez, que había salido de la institución hace apenas unas semanas.

La directiva de Monterrey confirmó el regreso de Nicolás Sánchez al equipo. El ex defensa argentino apareció junto a Matías Almeyda y parte de su cuerpo técnico durante una publicación compartida por el club en redes sociales. De esta forma, Nico volvió a integrarse al proyecto deportivo de Rayados —que busca a un crack argentino— para el Apertura 2026 de la Liga BBVA.

Nico Sánchez vuelve a Rayados de Monterrey

El regreso del ex capitán ocurre casi dos meses después de su etapa como entrenador interino del primer equipo. En abril, Rayados informó que Nicolás Sánchez dejaría el cargo y que ambas partes analizarían una posible reincorporación más adelante. Finalmente, el club decidió mantenerlo dentro de la institución.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque Monterrey todavía no hace oficial el puesto que ocupará, distintos reportes señalan que trabajaría con la categoría Sub 21. Ese lugar quedó vacante tras la salida del colombiano Esteban Landazabal. Nico Sánchez ya había tenido experiencia en fuerzas básicas y en Raya2 dentro de la Liga de Expansión MX.

Nicolás Sánchez seguirá ligado al club regio

Desde su retiro como futbolista, el argentino ha permanecido cerca de Rayados. Primero trabajó como auxiliar institucional y después recibió la oportunidad de dirigir al primer equipo tras la salida de Domènec Torrent. Su proceso estuvo marcado por malos resultados en la primera mitad del año.

Los números de Nico Sánchez en Rayados

Nicolás Sánchez dirigió 11 partidos con Monterrey durante el Clausura 2026. El balance final fue de dos victorias, tres empates y seis derrotas. Además, el equipo no logró clasificar a la Liguilla y firmó uno de sus peores torneos en los últimos años.

Pese a ese antecedente, la directiva decidió darle continuidad a Nico Sánchez dentro del proyecto encabezado por Matías Almeyda. Ahora, el argentino tendrá una nueva oportunidad en otra área deportiva de Rayados de Monterrey.

