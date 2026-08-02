Mientras en América extrañan su futbol, Diego Valdés definió a su próximo equipo

Club América aún no pudo rellenar el hueco que dejó Diego Valdés con su salida. A pesar de que Raphael Veiga llegó a la institución como reemplazo natural, el brasileño ha tenido dificultades para adaptarse al futbol mexicano y no termina de convencer a los aficionados. En este sentido, ciertos fanáticos azulcremas soñaban con el regreso del chileno a Coapa, quien ya tomó una decisión respecto a su futuro.

Ya ha pasado un año desde que Valdés abandonó las instalaciones del América y, desde entonces, no ha podido hacerse un lugar en el once inicial de Vélez Sarsfield. Esta situación alimentó aún más la posibilidad de un regreso a Coapa, sitio donde levantó varios títulos bajo las órdenes de André Jardine. Sin embargo, el futbolista de 32 años tendría la intención de continuar su carrera en Argentina.

Diego Valdés se quedaría en Argentina

A pesar de que se mostró abierto a analizar propuestas en este mercado de verano, diversos reportes señalan que Diego Valdés tomó la decisión de mantenerse, por lo menos, seis meses más en el equipo argentino. El chileno buscará convencer al entrenador Guillermo Barros Schelotto para ganarse la titularidad de una vez por todas, dejando de lado la posibilidad de salir del ‘Fortín’ en este mercado de fichajes.

Diego Valdés|@diego_valdes_10

Cabe destacar que Valdés estuvo en el radar de Colo Colo, uno de los equipos más fuertes de Chile. Incluso Vélez estuvo abierto a negociar con el equipo andino, pero las pretensiones del club argentino eran demasiado elevadas para continuar con las negociaciones. De esta manera, tanto el ‘Fortín’ como el exAmérica determinaron seguir vinculados por un tiempo más.

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Hasta cuándo tiene contrato Diego Valdés en Vélez

El volante ofensivo llegó a la institución sudamericana en julio de 2025. En aquella ocasión, decidió firmar un contrato por dos años y medio, es decir, hasta diciembre de 2027. Esto quiere decir que Valdés aún mantiene un vínculo con Vélez por un año y medio, aunque esto no asegura su continuidad en Argentina.

Todo dependerá del nivel que muestre el futbolista chileno a lo largo del segundo semestre del 2026. Vélez afrontará el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, además de la Copa Argentina donde se encuentra instalado en los Octavos de Final y donde enfrentará a Boca Juniors por un lugar en la siguiente fase. Mientras tanto, los aficionados del América deberán esperar un tiempo más si desean volver a tener a Valdés en su equipo.