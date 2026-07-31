Mientras Raphael Veiga aumenta su sequía en el Apertura 2026, Diego Valdés se hace extrañar en el América

Raphael Veiga no termina de convencer a los aficionados del Club América. El mediocampista ofensivo arribó a Coapa a principios de año para afrontar el Clausura 2026 y su llegada generó muchas expectativas. El brasileño venía de jugar toda su carrera en su país natal, habiendo destacado con Palmeiras, club donde consiguió ganar varios trofeos como dos Copa Libertadores.

Sin embargo, su adaptación a la Liga BBVA MX está llevando más tiempo de lo esperado. Suma apenas dos goles en liga y, en la previa del inicio de la Jornada 3, aún no registra tantos ni asistencias en el presente Apertura 2026. La afición está perdiendo cada vez más la paciencia con el futbolista sudamericano, quien en un principio llegó a Coapa con el objetivo de reemplazar al multicampeón Diego Valdés.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

Diego Valdés brilla en Argentina

El mediapunta chileno, que consiguió seis títulos bajo la dirección de André Jardine en las Águilas, está sumando cada vez más minutos en Vélez Sarsfield. Su nivel se encuentra en crecimiento y así lo demostró en el reciente partido de su equipo ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional.

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Valdés ingresó en el minuto 86 de partido y su presencia en el campo de juego repercutió en el marcador. El chileno fue el encargado de comandar un contraataque durante los minutos finales del encuentro, donde después de tocar con uno de sus compañeros, realizó una gran carrera por detrás de los defensores para llegar al área por sorpresa.

Finalmente, el mediocampista de 32 años solamente tuvo que ejecutar una definición de rutina al recibir el balón completamente solo, cerrando el triunfo 3-1 a favor de Vélez. Cabe destacar que su equipo comenzó perdiendo el partido, pero lograron reponerse y remontar para quedarse con los tres puntos en esta segunda jornada del futbol argentino.

Tres festejos para una remontada 🔥



¡VAMOS FORTÍN! 💙💪🏼 pic.twitter.com/arSFJvlnoP — Vélez Sarsfield (@Velez) July 31, 2026

Diego Valdés podría salir de Vélez este mercado

A pesar de su gol, el futbolista andino no está conforme con su rol dentro del equipo. Acostumbrado a ser titular, le toca ser suplente e ingresar en los minutos finales del complemento. Esta situación le ha generado cierta incomodidad a Valdés, quien no descartaría buscar una salida de Argentina.

Si bien es cierto que el chileno tiene una larga y maravillosa historia en el América, reportes que llegan desde Sudamérica remarcan que Valdés podría jugar en la Liga de Chile próximamente. Equipos como Colo Colo estarían interesados en su fichaje, aunque a estas alturas no hay negociaciones concretas para sellar su salida de Vélez.