Era de los más queridos en América, una lesión lo acabó y hoy podría volver a la Liga BBVA MX

En el futbol todo puede cambiar en cuestión de segundos y uno de los casos más recientes es el de Diego Valdés. El chileno fue crucial para la obtención del bicampeonato de la Liga BBVA MX que el Club América le arrebató a Cruz Azul, pero las lesiones se hicieron presentes y evitaron que pudiera tener la continuidad deseada. Ahora, el mediocampista podría regresar al futbol mexicano en 2026.

Diego Valdés fue ofrecido a un club de la Liga BBVA MX

Según reportes, Diego Valdés fue ofrecido junto a otros dos futbolistas al Club León pensando en la apertura del mercado invernal. Teniendo en cuenta que James Rodríguez no continuará jugando en Guanajuato , el agente del chileno ofreció a su futbolista al cuadro esmeralda con el objetivo de cubrir el hueco que dejará el colombiano. Sin embargo, aún no ha habido respuesta por parte de la directiva de la Fiera.

@diego_valdes_10 Diego Valdés regresaría a la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que su presente no es el mejor, Valdés cuenta con una gran experiencia en el futbol mexicano, habiendo jugado 141 partidos con la camiseta del América. En ellos logró anotar 38 goles y repartir 31 asistencias, siendo números muy sobresalientes para un mediocampista ofensivo. Además, conquistó seis títulos en México, incluso un tricampeonato de Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Diego Valdés padece un tétrico presente en Argentina

Ante la falta de minutos en este 2025, Valdés tomó la decisión de dejar el América para probar suerte en el futbol argentino. Tras finalizar su contrato, firmó como agente libre por Vélez Sarsfield, pero las lesiones no le han permitido brillar hasta el momento.

Actualmente, lleva 7 partidos jugados en el Torneo Clausura 2025, pero apenas 251 minutos disputados. Si bien es cierto que marcó un gol, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no lo considera una pieza clave de su equipo, por lo que solamente consigue sumar minutos ingresando desde el banquillo.

El valor de mercado de Diego Valdés en 2025

Cualquier equipo que desee tener al chileno en su plantilla deberá pagar una cantidad de dinero por él. Cuenta con contrato hasta diciembre de 2027 y, según Transfermarkt, su ficha está tasada en 3,5 millones de euros. Los distintos clubes podrían usar este monto como referencia para tratar de sacarlo de Argentina. ¿Regresará a la Liga BBVA MX?