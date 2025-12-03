Diego Valdés tendría un preferido entre Pumas y León para regresar a la Liga BBVA MX

Diego Valdés dejó la Liga BBVA MX previo al inicio del Apertura 2025, luego de que su contrato con el América llegara a su fin . El chileno partió rumbo hacia Argentina, pero no sabía que allí se iba a encontrar con un panorama oscuro. Resulta que el canterano de Audax Italiano no se ganó la confianza de Guillermo Barros Schelotto, su entrenador, y ahora podría salir de Vélez Sarsfield con apenas un semestre jugado sobre sus espaldas.

Diego Valdés: en la mira de Pumas y Club León

El mediocentro ofensivo de 31 años está analizando seriamente en dejar el futbol argentino para regresar a donde supo ser feliz: la Liga BBVA MX. Reportes indican que existen dos equipos que están interesados en contratar a Valdés. Uno de ellos es Pumas UNAM, mientras que el otro se trataría del Club León. Sin embargo, el chileno tendría intenciones de fichar por el cuadro esmeralda antes que por los Felinos.

Crédito: @Velez / X Diego Valdés escogería León por encima de Pumas

Según información que compartió el periodista Paco Montes, Diego Valdés habría tomado la decisión de salir de Vélez Sarsfield a como dé lugar durante el mercado invernal y, tras analizar sus posibles destinos, el jugador ve más viable su llegada a la Fiera antes que a Pumas. Lo cierto es que aún no hay movimientos formales por parte de la directiva esmeralda, pero podrían avanzar en su fichaje durante los próximos días.

🚨 CERCA DIEGO | Continúa la negociación y Diego Valdés está cerca de llegar al Club León, a pesar del interés de Colo Colo y de Pumas, de acuerdo a @PacoMontesLA 🗣️



El creativo chileno saldría sí o sí de Vélez Sarsfield, y tras muchos días de espera la opción más viable hoy por… pic.twitter.com/00B7y4MudO — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) December 3, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Diego Valdés sería el reemplazo ideal para James Rodríguez

Ya es de público conocimiento que James Rodríguez no continuará en León luego del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que expira su contrato. El colombiano no tiene intenciones de continuar en Guanajuato, por lo que la Fiera se puso manos a la obra para encontrar a su mejor reemplazo. Resulta que el nombre de Valdés encaja perfecto en el hueco que dejará vacante el ex Real Madrid, actuando como líder en la ofensiva de los esmeraldas.

Un semestre sin mucho brillo para Diego Valdés en Argentina

Desde su llegada al futbol argentino, Valdés disputó apenas 9 partidos del Torneo Clausura con los colores de Vélez. Como si fuese poco, solamente sumó 35 minutos jugados durante la fase de eliminación directa, etapa donde su equipo fue eliminado en octavos de final a manos de Argentinos Juniors. En 297 minutos disputados en total, el chileno acumuló solamente un gol y no logró sumar asistencias.