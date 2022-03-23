¡Imperdible! Charla uno a uno entre ‘Warrior’ y Raúl Jiménez. El ‘Lobo’ Mexicano contestó preguntas rápidas, en donde pudimos conocer más sobre el atacante del Wolverhampton y la Selección Mexicana.

¡Diez preguntas rápidas con Raúl Jiménez!

CG: Carlos Guerrero

RJ: Raúl Jiménez

1. CG: ¿Ganador de la Copa del Mundo?

RJ: México

2. CG: ¿Tacos o fish and chips?

RJ: Tacos

4. CG: ¿Wolves o el América?

RJ: Empate

5: CG: ¿Hasta dónde llegará México en Qatar 2022?

RJ: Hasta la final

6. CG: ¿Mejor asistidor?

RJ: Rubens Sambueza

6. CG: Lo que más extraño de México es...

RJ: A la familia

7. CG: ¿En dónde te quieres retirar?

RJ: Me gustaría en el América

8. CG: ¿Messi o Cristiano?

RJ: Empate

9. CG: Ídolo de niño

RJ: Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Luis Roberto Álvez ‘Zague’, Ricardo Peláez, Reinaldo Navia.

10. ¿Un país que quisieras conocer?

Las Maldivas

México cerrará el Octagonal de la CONCACAF en marzo

Raúl Jiménez es uno de los convocados de Gerardo ‘Tata’ Martino para los ´últimos 3 partidos de la Selección Mexicana. Este jueves 24 de marzo, enfrentarán a los Estados Unidos en la Cancha del Estadio Azteca. El próximo domingo 27, viajarán a Honduras y cerrarán el Octagonal de la CONCACAF Rumbo a Qatar 2022 el 30 en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.