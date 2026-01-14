Fue albañil y manejó maquinaria pesada, hoy es uno de los mexicanos más espectaculares de la lucha libre

La lucha libre mexicana es considerada una de las mejores a nivel mundial no solo por los personajes que se encuentran en esta, sino también por la calidad de los luchadores y por la historia que algunos de estos tuvieron que pasar para convertirse en las estrellas que son actualmente.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Un ejemplo claro de lo anterior es Difunto, quien forma parte de una empresa consagrada a nivel mundial y que, con su personaje, ha logrado trascender la frontera nacional. En ese sentido, ¿sabías que el luchador tuvo una faceta como albañil y manejó maquinaria pesada antes de ser lo que es ahora?

Difunto, la estrella de la lucha libre que fue albañil y manejó maquinaria pesada

Durante una charla que tuvo con El Universal, Difunto, gladiador que forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, confesó que previo a su etapa como luchador profesional formó parte de distintos equipos de albañilería y que, además, tuvo la oportunidad de manejar maquinaria pesada.

Fue un largo tiempo el que Difunto le dedicó a los trabajos de albañilería, aunque, mientras trabajaba, se encontraba pequeños periodos de tiempo para entrenar. Es así como, orgulloso de sus raíces, el mexicano considera que su pasado lo ha ayudado a ser quien es en la actualidad tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Otro punto a mencionar es que, en esencia, Difunto cuenta con una familia que ha estado allegada a la lucha libre desde siempre, pues forma parte de la cuarta generación de una dinastía que, en el pasado, presentó a otros personajes de la talla de La Mestiza y El Monje Cavernario, por citar algunos ejemplos.

Difunto, el personaje que ha cambiado la forma de ver la lucha libre mexicana

Gracias al personaje que tiene, así como a la característica vestimenta que utiliza y a ostentar una máscara difícil de olvidar, Difunto se ha ganado el carisma y la atención de miles de aficionados no solo en el CMLL, sino a nivel nacional e internacional. Por tal motivo, se espera que más pronto que tarde forme parte de los planos estelares de la empresa.