Dirigió a la Selección Mexicana y estuvo a una firma de llegar a Cruz Azul, pero se decantó por el odiado rival

Ricardo La Volpe es el entrenador que dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y estuvo a una firma de ser el entrenador de Cruz Azul, pero se decantó por la oferta del América. Esta opción terminó por perjudicarle, pues no le fue del nada bien al argentino, quien se le fue con todo a Antonio “Turco” Mohamed.

La Volpe, quien reveló por qué Diego Lainez fracasó en Europa , dio esta exclusiva en su podcast Lavolpismo, cuando tuvo de invitado a David Medrano Félix, pues el periodista era uno de los pocos que conocían esta versión y que la sacó a flote durante la entrevista.

Ricardo La Volpe estuvo a punto de dirigir a la Máquina en 1996, pero al no haber contrato aceptó la oferta del América|Lavolpismo

“No firmamos nada, estaba en las conversaciones, pero ni habíamos hablado de dinero. Lamentablemente, yo creo que hubo un mal manejo. Ellos creyeron que yo no quise ir, pero se lo dije una vez [al presidente de Cruz Azul] cuando estuve en la selección de que no había nada firmado y de que hubo otro equipo que me dijo: hay tanto [dinero] y ya firmamos”, declaró el argentino.

El fracaso de Ricardo La Volpe al dirigir al América en lugar de Cruz Azul

El argentino bateó a Cruz Azul en 1996, pues fue en el Torneo de Invierno de ese año que se convirtió en el entrenador del América. Si embargo, su gestión no fue la más esperada, pues los malos resultados le jugaron una mala pesada.

Ricardo Antonio solo dirigió 4 partidos, pues tuvo un saldo de una victoria de 5-1 al Morelia en el Estadio Azteca y 3 descalabros, entre ellos el Clásico Nacional, que perdió por goleada de 5-0. Asimismo, cayó por la mínima en los duelos ante Santos y Puebla.

El “Bigotón” tuvo una segunda oportunidad con el conjunto de la Noria en septiembre de 2016, cuando fue contratado para encarar el Mundial de Clubes de ese mismo año, en el que terminó como Cuarto Lugar. Mientras que en el torneo local cayó ante Tigres en la final navideña, la cual es recordada por la fecha tan inusual.

El exentrenador de México fue despedido al término del Clausura 2017, luego de pésimos resultados y de no clasificar a la Liguilla. Con este fracaso, las Águilas terminaron con una seguidilla de 10 veces seguidas avanzando a la “fiesta grande” de la Liga BBVA MX.