DT argentino se le fue con todo a Antonio Mohamed: dirigió al Toluca y dijo que su equipo era mejor

Toluca se coronó bicampeón del futbol mexicano luego de vencer a Tigres en la final del Apertura 2025. Si bien el equipo contaba con grandes individualidades, gran parte del mérito fue atribuido a Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos . El entrenador argentino alcanzó su quinto título de Liga BBVA MX, convirtiéndose en una figura histórica del futbol nacional, pero Ricardo La Volpe aprovechó el momento para mencionar que su equipo fue mejor.

Ricardo La Volpe y sus declaraciones que minimizan al ‘Turco’ Mohamed

La Volpe, quien dirigió Toluca entre julio de 2001 y octubre de 2002, afirmó en una entrevista con Sports Illustrated que su equipo era mejor que el actual y que podría haber ganado el bicampeonato, pero dejó el equipo en noviembre de 2002 para sumarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Pese a ello, Ricardo catalogó al equipo del ‘Turco’ Mohamed como “muy bueno”, aunque no más espectacular que su plantel.

Ricardo La Volpe|Crédito: Mexsport

“Eran días diferentes. Este equipo de Mohamed es muy bueno, con mucha disciplina táctica. Yo creo que el Toluca nuestro era más espectacular”, fue lo que expresó el ‘Bigotón’ en la nota. Posteriormente, el exentrenador pasó a describir cómo jugaba su equipo y explicó por qué, según su visión, era mejor que el actual plantel de los Diablos Rojos.

“Primero, salíamos jugando muy bien desde atrás y, a través de movimientos, lográbamos los mano a mano de Vicente Sánchez y José Saturnino Cardozo. El equipo jugaba ya de memoria. Si yo me hubiera mantenido ahí, seguro éramos bicampeones. Yo no sé quién le podía ganar ese equipo. Para mí era un equipo que jugaba espectacular”, explicó La Volpe.

Ricardo La Volpe como entrenador de Toluca|Crédito: Mexsport

La Volpe cree que el bicampeonato de Toluca es gracias a su entrenador

El exDT de 73 años de edad manifestó que Toluca se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de la Liga BBVA MX en la actualidad, pero gran parte de ello fue gracias al ‘Turco’ Mohamed, quien logró conformar un equipo competitivo y ganador sin recaer en individualidades marcadas.

“Mohamed es un crack y mucho de este bicampeonato pasa por él, además de tener muy buenos futbolistas como Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Paulinho”, sentenció La Volpe. ¿Estás de acuerdo con los dichos del exentrenador argentino?