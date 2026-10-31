Divino Espinoza vs Blandón: Pelea COMPLETA del 31 de octubre; resumen, highlights y mejores momentos del título pluma; VIDEO
El Divino Espinoza tuvo una defensa exitosa de su título pluma de la OMB al derrotar al nicaragüense Blandón, que no pudo neutralizar la pegada del mexicano
Rafael Divino Espinoza dió una buena exhibición en su defensa por su título pluma de la OMB, al derrotar por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón. El púgil mexicano mostró su poder y cortó a su rival, que no pudo reponerse y terminó vencido