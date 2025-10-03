deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

El recadito de Novak Djokovic para Carlos Alcaraz

Novak Djokovic espera ser protagonista en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista serbio le dejó un mensaje al actual número 1 del mundo. Aquí los detalles

Djokovic
Reuters
Alejandro Puello
Otros Deportes
Compartir

Novak Djokovic habló previo a su debut en el Masters 1000 de Shanghái y aprovechó para dejarle un mensaje a Carlos Alcaraz. Hace unos días, el número 1 del mundo había generado una polémica sobre el calendario apretado de la ATP; el serbio no dudó en responder sobre el tema.

Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos. Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”, dijo el serbio.

Te puede interesar: El día en que Usain Bolt comió 1,000 nuggets de pollo antes de ganar una medalla de oro

ELLAS RETAN | ¡De goleadora nacional a primera división! La historia de Ámbar González

Motivarse y siempre ir por más

Por otro lado, se refirió a la motivación en el tenis a esta altura de su carrera.

“No creo que ningún tenista pueda encontrar la motivación para seguir jugando después de todo lo que ha logrado, pero él sí. Para los aficionados al tenis, su decisión de jugar es muy importante, porque a todos nos gusta que lo mejor juegue para siempre. Nadie ha vencido al tiempo, pero él está cerca. Está luchando contra el tiempo”, expresó el ex número 1 del mundo.

También, habló sobre sus aspiraciones en este nuevo certamen.

“Este torneo ha sido muy importante en mi carrera por todo el apoyo y el cariño que he recibido aquí de la gente. Me encanta jugar ante el público chino, me siento como en casa y recibo una energía muy especial. Esa es la razón principal por la que he decidido competir este año aquí. No recibo tanto apoyo en ninguna otra parte del mundo como aquí, salvo en mi país, claro”, sentenció Nole.

Djokovic se mantiene como el tenista que ha ganado más Grand Slam, aunque espera seguir cosechando trofeos antes del retiro.

Te puede interesar: Abierto Mexicano de Tenis: ¿Qué tenistas de élite están confirmados y cuándo se enfrentarán?

Visa de Crack | Saulo Tejeda rompe fronteras | Nuevo reto en Dinamo Zagreb

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×