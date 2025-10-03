El recadito de Novak Djokovic para Carlos Alcaraz

Novak Djokovic habló previo a su debut en el Masters 1000 de Shanghái y aprovechó para dejarle un mensaje a Carlos Alcaraz. Hace unos días, el número 1 del mundo había generado una polémica sobre el calendario apretado de la ATP; el serbio no dudó en responder sobre el tema.

“Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos. Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”, dijo el serbio.

Motivarse y siempre ir por más

Por otro lado, se refirió a la motivación en el tenis a esta altura de su carrera.

“No creo que ningún tenista pueda encontrar la motivación para seguir jugando después de todo lo que ha logrado, pero él sí. Para los aficionados al tenis, su decisión de jugar es muy importante, porque a todos nos gusta que lo mejor juegue para siempre. Nadie ha vencido al tiempo, pero él está cerca. Está luchando contra el tiempo”, expresó el ex número 1 del mundo.

También, habló sobre sus aspiraciones en este nuevo certamen.

“Este torneo ha sido muy importante en mi carrera por todo el apoyo y el cariño que he recibido aquí de la gente. Me encanta jugar ante el público chino, me siento como en casa y recibo una energía muy especial. Esa es la razón principal por la que he decidido competir este año aquí. No recibo tanto apoyo en ninguna otra parte del mundo como aquí, salvo en mi país, claro”, sentenció Nole.

Djokovic se mantiene como el tenista que ha ganado más Grand Slam, aunque espera seguir cosechando trofeos antes del retiro.

