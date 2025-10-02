deportes
Nota

El día en que Usain Bolt comió 1,000 nuggets de pollo antes de ganar una medalla de oro

Existe una teoría que indica que, antes de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Usain Bolt comió alrededor de 1,000 nuggets.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El Mundial de Atletismo 2025 , mismo que trajo un sinfín de sorpresas al respecto, ha traído el nombre de Usain Bolt a la mesa de debate en torno a si es el mejor deportista en la historia. Ante ello, vale la pena recordar la vez en la que comió 1,000 nuggets de pollo antes de ganar una medalla de oro.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Usain Bolt es sinónimo de atletismo y viceversa, pues durante tres periodos olímpicos el jamaiquino conquistó la mayor parte de preseas que se disputaron en los 100 metros. No obstante, ¿sabías que existe una historia en la que se indica que, supuestamente, ingirió 1,000 nuggets de pollo?

¿Usain Bolt realmente comió 1,000 nuggets antes de ganar una medalla de oro?

En más de una ocasión Usain Bolt ha remarcado que parte del éxito que obtuvo en el atletismo lo debe a su exigente dieta, y es aquí cuando entra la leyenda de los 1,000 nuggets de pollo. Y es que todo inició en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pues previo a su participación el jamaiquino consumió esta cantidad de comida tras su rechazo a la alimentación local.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para la última lucha de John Cena en WWE?

Te puede interesar: ¿Qué tenistas de élite estarán en el Abierto Mexicano de Tenis?

Usain Bolt odiaba la comida que se daba en China, por lo que optó por consumir esta cantidad de nuggets que, a la postre, le aportaron alrededor de 5,000 calorías a su cuerpo de durante la competición. Y si bien esto ayudó a que pudiera sostener su desgaste físico derivado de las competencias, al final tomó la decisión de tener una dieta mucho más saludable y balanceada.

¿Cuántas medallas ganó Usain Bolt en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008?

Durante el evento en el que Usain Bolt comió los 1,000 nuggets de pollo, vale decir que obtuvo tres de sus ocho medallas de oro en la historia de los JJOO. En aquella edición de Pekín, el jamaiquino obtuvo el oro en los 100 metros, así como las medallas en los 200 metros y en relevos de 4x100 metros.

Hoy en día, se sabe que la dieta de Usain Bolt es mucho más equilibrada a base de la incorporación de carbohidratos tales como el pollo, el pescado, el arroz integral y una base de verduras que incluyen el brócoli y diversas frutas frescas, hecho que le permite tener un físico envidiable con 39 años de edad.

¿Cuál es el récord que Usain Bolt mantiene vigente?

Fue en el Mundial de Berlín 2009 que Usain Bolt entró -nuevamente- a la historia del deporte al obtener un tiempo de 9,58 segundos en los 100 metros, una marca que se mantiene como récord mundial. De igual modo, también tiene una plusmarca en los 200 metros, mismos que terminó a los 19,19 segundos.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

