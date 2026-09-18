¡DOBLETE! Estupiñán firma su segundo gol y acerca a Bravos de Juárez a su primer triunfo

Espectacular cabezazo de Óscar Estupiñán a segundo poste para poner el segundo de los Bravos de Juárez en la frontera norte del país ante los Tigres de Víctor Manuel Vucetich. Desborde por la banda izquierda del ‘Puma’ Rodríguez y servicio perfecto a la cabeza del ariete para que los Bravos sueñen con sus primeras unidades.