Serie Mundial: Los Dodgers regresan a casa con ventaja emocional para el Juego 3

La Serie Mundial 2025 se muda a Los Ángeles con la serie empatada 1-1. El Dodger Stadium será el escenario donde dos ases del montículo -Tyler Glasnow y Max Scherzer- buscarán poner a sus equipos al frente

Tras dos intensos juegos en Toronto, la batalla por el título se traslada al aire libre del Dodger Stadium. Los angelinos regresan a casa inspirados, luego de igualar la serie con una dominante actuación de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó un juego completo en la victoria 5-1 sobre los Blue Jays.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Duelo de titanes en el montículo

Ahora, toda la presión recae en los abridores. Tyler Glasnow será el encargado de abrir por los Dodgers, con la misión de mantener el impulso y evitar que los bates de Toronto despierten.

El derecho llega en gran forma: apenas una carrera permitida en sus últimas 13.1 entradas, con ocho ponches consecutivos en postemporada. Del otro lado, los Blue Jays confían en la experiencia y el fuego competitivo de Max Scherzer, quien a sus 41 años vuelve al Dodger Stadium, el mismo lugar donde brilló en 2021.

Su mensaje es claro: "Estoy aquí para competir. Estoy aquí para ganar". Si Toronto se lleva este juego, Scherzer podría volver a la loma en un hipotético Juego 7 en casa. Las estadísticas favorecen a quien logre adelantarse: los equipos que toman ventaja 2-1 en casa han ganado la Serie Mundial en el 60% de las ocasiones.

Lineups poderosos y emociones garantizadas

Por los Dodgers, Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman encabezan una alineación de lujo que busca seguir castigando a los lanzadores rivales. Will Smith y Max Muncy aportan poder, mientras que el cubano Andy Pagés intenta salir de su slump ofensivo.

En Toronto, George Springer regresa con fuerza, Vladimir Guerrero Jr. mantiene un promedio de .431 en postemporada y Bo Bichette vuelve al lineup pese a su lesión de rodilla. La ofensiva canadiense necesita reaccionar pronto si no quiere ver cómo los Dodgers se escapan.

El Juego 3 está programado para este lunes a las 6 pm, tiempo del centro de México. Todo listo para una noche donde la experiencia de Scherzer se medirá ante la potencia de los Dodgers. El otoño en Los Ángeles promete beisbol del más alto nivel.

