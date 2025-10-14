ACTIVIDAD MEXICANA! Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana termina de manera cardíaca

Los Seattle Mariners se llevaron el primer capítulo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al imponerse 3-1 sobre los Toronto Blue Jays en el Juego 1, celebrado en el Rogers Centre, y así sacaron ventaja inicial en la serie al mejor de siete.

El duelo comenzó de forma vertiginosa para Toronto con George Springer, quien abrió la cuenta con un jonrón al primer lanzamiento del juego, un estallido que encendió la grada y puso a los Blue Jays arriba desde el primer instante. Sin embargo, la reacción de Seattle no tardó en llegar. El receptor Cal Raleigh igualó el marcador con un cuadrangular en la sexta entrada, y poco después Jorge Polanco conectó un imparable productor que dio la ventaja definitiva a los Mariners.

¿Cómo le fue a Andrés Muñoz en contra de los Blue Jays?

En el montículo, Bryce Miller fue la figura por Seattle: trabajó seis entradas sólidas, limitando el daño y silenciando a la potente alineación canadiense hasta que la ofensiva pudo voltearlo a su favor. Por su parte, Kevin Gausman lanzó bien por Toronto pero terminó cargando con la derrota tras ceder el vuelacercas y la carrera decisiva en el sexto inning. Los relevistas de Seattle entre ellos Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se encargaron de cerrar el juego y preservar la ventaja.

¿Por qué fue tan importante el triunfo de los Mariners sobre los Blue Jays?

El triunfo tiene peso psicológico, ya que además de dar a Seattle la ventaja 1-0 en la serie, confirma la capacidad del equipo para responder en momentos críticos tras la maratón física y emocional de la ronda anterior. Para Toronto, el inicio encendido con el jonrón de Springer no fue suficiente; ahora deberán ajustar la ofensiva y el pitcheo de relevo si quieren emparejar la serie en el segundo encuentro.

La Serie de Campeonato continuará con el Juego 2, donde ambos clubes intentarán tomar el control. Seattle saldrá con la motivación de haber ganado en campo rival, mientras que Toronto buscará revancha ante su público. En términos prácticos los Mariners se llevan el primer golpe y obligan ahora a los Blue Jays a responder con urgencia si no quieren ceder terreno en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.

