deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

ACTIVIDAD MEXICANA! Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana termina de manera cardíaca

Con presencia mexicana en ambas novenas se vivió un ambiente de locura en el juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Seattle y Toronto

Osuna
Stephen Brashear/Getty Images
SEATTLE, WA - APRIL 13: Fans hold up cellphones with lights in stands as relief pitcher Roberto Osuna #54 of the Houston Astros warms up before the ninth inning of game against the Seattle Mariners at T-Mobile Park on April 13, 2019 in Seattle, Washington. The Astros won 3-1. (Photo by Stephen Brashear/Getty Images)
Mauricio Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Los Seattle Mariners se llevaron el primer capítulo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al imponerse 3-1 sobre los Toronto Blue Jays en el Juego 1, celebrado en el Rogers Centre, y así sacaron ventaja inicial en la serie al mejor de siete.

Te puede interesar: MLB: Blue Jays, a un triunfo de hacer historia ante unos Yankees contra las cuerdas

El duelo comenzó de forma vertiginosa para Toronto con George Springer, quien abrió la cuenta con un jonrón al primer lanzamiento del juego, un estallido que encendió la grada y puso a los Blue Jays arriba desde el primer instante. Sin embargo, la reacción de Seattle no tardó en llegar. El receptor Cal Raleigh igualó el marcador con un cuadrangular en la sexta entrada, y poco después Jorge Polanco conectó un imparable productor que dio la ventaja definitiva a los Mariners.

SIN MIEDO AL EXITO | camino de Diego ‘Chicha’ Sánchez en el futbol profesional, jugador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20.

¿Cómo le fue a Andrés Muñoz en contra de los Blue Jays?

En el montículo, Bryce Miller fue la figura por Seattle: trabajó seis entradas sólidas, limitando el daño y silenciando a la potente alineación canadiense hasta que la ofensiva pudo voltearlo a su favor. Por su parte, Kevin Gausman lanzó bien por Toronto pero terminó cargando con la derrota tras ceder el vuelacercas y la carrera decisiva en el sexto inning. Los relevistas de Seattle entre ellos Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se encargaron de cerrar el juego y preservar la ventaja.

¿Por qué fue tan importante el triunfo de los Mariners sobre los Blue Jays?

El triunfo tiene peso psicológico, ya que además de dar a Seattle la ventaja 1-0 en la serie, confirma la capacidad del equipo para responder en momentos críticos tras la maratón física y emocional de la ronda anterior. Para Toronto, el inicio encendido con el jonrón de Springer no fue suficiente; ahora deberán ajustar la ofensiva y el pitcheo de relevo si quieren emparejar la serie en el segundo encuentro.

La Serie de Campeonato continuará con el Juego 2, donde ambos clubes intentarán tomar el control. Seattle saldrá con la motivación de haber ganado en campo rival, mientras que Toronto buscará revancha ante su público. En términos prácticos los Mariners se llevan el primer golpe y obligan ahora a los Blue Jays a responder con urgencia si no quieren ceder terreno en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.

Te puede interesar: MLB: Mariners y Tigers, a encender el Comerica Park en el Juego 3 de la Serie Divisional

Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Mauricio Gutiérrez

Autor / Redactor

Mauricio Gutiérrez

Te Recomendamos

DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
×
×