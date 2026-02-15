¡OFICIAL! Los Dodgers extienden el contrato de estas dos ESTRELLAS

En Los Ángeles, la pretemporada no solo sirve para ajustar mecánicas y recuperar ritmo: también se usa para blindar piezas que el club considera parte del núcleo. Por eso, cuando los Dodgers anuncian movimientos de continuidad en febrero, el mensaje suele ser claro: quieren estabilidad en el vestidor y soluciones probadas para un calendario largo.

Te puede interesar: MLB: Marcell Ozuna apuesta por Pittsburgh: experiencia y una revancha personal

Los Dodgers renovaron a Kiké Hernández y Max Muncy

Max Muncy acordó una extensión de contrato por un año con los Dodgers, con 10 millones de dólares garantizados. El acuerdo incluye un salario de 7 millones para la temporada 2027 y una opción del club de 10 millones para 2028, estructura que le da flexibilidad a la organización sin perder a uno de sus infielders más importantes.

En el mismo anuncio, el club también confirmó que Enrique “Kiké” Hernández continuará con el equipo con un contrato de un año por 4.5 millones de dólares, una decisión que refuerza la profundidad defensiva y la capacidad de cubrir varias posiciones sin alterar el orden interno del roster.

Muncy se mantiene como una pieza clave por su poder y su presencia en momentos grandes, además de su valor como jugador de cuadro que puede darle alternativas al manager en la esquina caliente y otras zonas del infield. Su continuidad también funciona como señal de confianza tras un año en el que, aun con altibajos, siguió siendo parte del plan principal de los Dodgers.

En el caso de Kiké, el movimiento apunta a algo muy específico: versatilidad y experiencia. Su perfil encaja en el tipo de jugador que los Dodgers suelen valorar en temporada larga y, sobre todo, cuando llega el tramo en el que el banco puede decidir juegos cerrados. Además, reportes recientes señalan que el puertorriqueño viene de una cirugía de codo, por lo que su disponibilidad al arranque del calendario podría depender de su recuperación.

Dodgers conquistan la Serie Mundial 2025 | ¡Bicampeones tras vencer a Toronto!

Te puede interesar: Muere leyenda de la MLB que ganó tres veces la Serie Mundial