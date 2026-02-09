MLB: Marcell Ozuna apuesta por Pittsburgh: experiencia y una revancha personal

Marcell Ozuna tiene nuevo uniforme en las Grandes Ligas. El bateador designado dominicano firmó con los Piratas de Pittsburgh un contrato por un año y 12 millones de dólares, un acuerdo que, para muchos, está por debajo del estatus y la trayectoria que ha construido en el mejor beisbol del mundo.

Sin embargo, más allá del dinero, el pacto representa una apuesta mutua: Pittsburgh suma experiencia probada y Ozuna busca demostrar que todavía tiene gasolina en el tanque.

Seattle Seahawks vs New England Patriots ver EN VIVO y GRATIS Super Bowl LX 2026, gran final de la NFL

El contrato incluye una opción mutua para la temporada 2027 por 16 millones de dólares. En 2026, Ozuna percibirá 10.5 millones como salario base, además de una cláusula de salida de 1.5 millones si ninguna de las dos partes ejerce la opción. Todo está sobre la mesa, pero el mensaje es claro: el dominicano necesita producir y producir ya.

Contrato que exige resultados inmediatos

A sus 35 años, Ozuna llega a Pittsburgh tras una temporada 2025 discreta con los Atlanta Braves, donde dejó una línea ofensiva de .232/.355/.400, con 21 jonrones, 68 carreras impulsadas y OPS de .756. Números respetables, pero lejos de lo que mostró apenas un año antes.

En 2024, Ozuna fue uno de los bates más temidos de la Liga Nacional: .302 de promedio, 39 cuadrangulares, 104 remolcadas y un OPS de .546, actuación que lo llevó al Juego de Estrellas y al cuarto lugar en la votación al MVP. Aquella temporada parecía el preámbulo de una extensión lucrativa con Atlanta, pero el béisbol, como la vida, no siempre sigue el guion esperado.

Por eso, el reto en Pittsburgh es mayúsculo. Con este acuerdo, Ozuna está obligado a entregar números convincentes si quiere asegurar su futuro más allá de 2026.

Pittsburgh se refuerza

Para los Pirates, la llegada de Ozuna representa un golpe de experiencia a bajo costo. Tres veces All-Star, ganador de Guante de Oro y dos Bates de Plata, el dominicano aporta liderazgo y poder a una alineación que busca competir en serio.

Este movimiento se suma a una temporada baja inusualmente activa para Pittsburgh, que también firmó al primera base Ryan O'Hearn y adquirió vía cambio al segunda base Brandon Lowe. Tras terminar últimos en la División Central de la Liga Nacional en 2025 (71-91), la misión es clara: dejar de reconstruir y empezar a competir en una división que suele estar abierta.

Para Ozuna, con 111 millones de dólares ganados en su carrera, este contrato va más allá de lo económico. Se trata de orgullo, legado y permanencia. En Pittsburgh tiene la oportunidad de callar dudas y recordar por qué, durante años, fue uno de los bates más respetados de las Grandes Ligas.

