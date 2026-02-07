Muere leyenda de la MLB que ganó tres veces la Serie Mundial

El béisbol está de luto tras anunciarse la muerte de Terrance Gore, recordado por su gran velocidad, por haber ganado tres veces la Serie Mundial y por sus escasos turnos al bate en temporada regular, acumulando apenas 85 en 112 partidos.

Muere Terrance Gore a los 34 años

Terrance Gore tenía 34 años cuando perdió la vida este viernes 6 de febrero, informaron sus familiares. El jardinero disputó ocho temporadas en las Grandes Ligas y desempeñó principalmente un papel como corredor designado gracias a su gran velocidad y habilidad para robar bases.

Gore jugó para Kansas City Royals, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves y New York Mets consolidando una carrera inusual para un besbolista ante sus pocos turnos al bate que se le presentaron.

Debutó en 2011 con los Royals, elegido como vigésima ronda del Draft amateur de ese año. Registró 16 imparables y una carrera impulsada, además de robar 48 bases en 58 intentos y anotar 36 carreras a lo largo de su trayectoria como profesional.

We are shocked and saddened to learn of the passing of Terrance Gore.



A member of the back-to-back AL champion and 2015 World Series champion Kansas City Royals, Gore played eight Major League seasons in all from 2014-2022. He also appeared for the Cubs, Dodgers, Braves, and… pic.twitter.com/dskvqtfHiz — MLB (@MLB) February 7, 2026

Es recordado por robar una base durante el Juego 4 de la Serie Divisiona de la Liga Americana que encaminó a los Royals a su primer campeonato en 30 años en 2014.

También ganó la Serie Mundial en 2020 con Los Angeles Dodgers y en 2021 con Atlanta Braves registrando un palmarés insólito para un jugador con escasos turnos al bate.

