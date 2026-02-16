¡SE VA DE LOS DODGERS! Los Ángeles se despiden de una pieza clave de su bullpen

En Los Ángeles, cada ajuste de roster suele tener una lectura doble: lo que se pierde hoy y lo que se libera para mañana. En especial con un bullpen profundo, donde las decisiones no siempre hablan de rendimiento, sino de espacio, opciones y planificación.

Anthony Banda es nuevo pitcher de los Minnesota Twins

Anthony Banda dejó a los Dodgers y fue traspasado a los Minnesota Twins en un movimiento que envía al relevista zurdo a la Liga Americana a cambio de dinero de bono internacional. El cambio se dio después de que Los Ángeles lo designara para asignación, una cadena de movimientos que comenzó cuando el club reclamó al catcher Ben Rortvedt en waivers.

Para Minnesota, la llegada cubre una necesidad puntual. El equipo busca reforzar el costado zurdo del bullpen y sumar opciones con experiencia, algo clave tras el reacomodo del relevo en el último año. Banda se integra a un grupo donde los Twins quieren varias alternativas de brazo izquierdo para manejar matchups en entradas altas.

El impacto también se entiende por lo que Banda representó en Dodgers. En las últimas dos temporadas con Los Ángeles se volvió un brazo confiable y frecuente, con números sólidos en temporada regular, además de presencia de postemporada en el camino a otro anillo.

Back-to-back champion, Anthony Banda.



Thank you for your time in Dodger blue and helping bring two World Series titles to Los Angeles. Best of luck in Minnesota! pic.twitter.com/TYE6P5zdfC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 15, 2026

La carrera de Anthony Banda

El pitcher texano comenzó su camino profesional cuando Dodgers lo eligió en la décima ronda del Draft de 2012 desde San Jacinto College. Desde entonces, construyó una carrera de recorrido amplio en MLB, con pasos por 8 organizaciones distintas a lo largo de partes de nueve temporadas, antes de cerrar su etapa más reciente con Los Ángeles entre 2024 y 2025.



Arizona Diamondbacks (2017) Tampa Bay Rays (2018–2020) New York Mets (2021) Pittsburgh Pirates (2021–2022) Toronto Blue Jays (2022) New York Yankees (2022) Washington Nationals (2023) Los Angeles Dodgers (2024–2025)

