Confirman que equipo de la Liga BBVA MX busca fichar a Antoine Griezmann para el Apertura 2026

Este martes 13 de enero del 2026, desde España y a través del programa de 'El Chiringuito TV', confirmaron que un equipo de la Liga BBVA MX estaría muy interesado en poder hacerse de los servicios de Antoine Griezmann para el Apertura 2026.

Álex Silvestre reveló que el conjunto de Rayados de Monterrey sería el equipo interesado en poder hacerse de los servicios del atacante francés

"Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de traer a otra para la siguiente temporada. Ese jugador, juega en nuestra liga, juega en el Atlético de Madrid y es Antoine Griezmann y el equipo que lo quiere es Rayados de Monterrey. Ha perdido a Ramos y de cara a la siguiente temporada, quiere a Griezmann en su equipo. Quiere que sea la estrella, ya lo quiso la temporada pasada, Antoine decidió quedarse en el Atlético de Madrid y lo que me dices es que siempre ha querido que su futuro este en Estados Unidos pero esta oferta económicamente y lo que le ofrecen a la familia le agrada bastante.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨 💣 "Rayados de Monterrey quiere a Griezmann para la temporada que viene". 👉 "La oferta y el proyecto que le ofrecen atrae al francés". pic.twitter.com/KEz3xCqS5M — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2026

¿Antoine Griezmann podría llegar a México?

Antoine Griezmann tiene un gran cariño por México, un país y cultura que conoce por sus diferentes aficionados y principalmente por Carlos Vela, jugador con el que compartió vestidor en la Real Sociedad.

A pesar de que el jugador ha dicho en varias ocasiones que quiere jugar en la MLS, la cercanía de Monterrey con Estados Unidos y la oferta que le haga el club, podría hacerlo cambiar de opinión y ver con buenos ojos probar un tiempo jugar en México. El movimiento sería hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.