Dónde está Cabo Verde en el mapa: población y ubicación del equipo que logró un histórico empate contra España en el Mundial de 2026

Lo que sobre el papel parecía un trámite para uno de los grandes favoritos europeos, terminó convirtiéndose en una de las mayores hazañas en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La modesta y aguerrida selección de Cabo Verde logró un empate sin goles (0-0) frente a España, consiguiendo así el primer punto de su historia en un Mundial absoluto.

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¿Dónde está Cabo Verde y cuántos habitantes tiene?

Para dimensionar el tamaño del logro, es vital mirar el mapa. Cabo Verde no es un país continental; es un pequeño archipiélago de origen volcánico compuesto por diez islas situado en el océano Atlántico central. Se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, en el extremo occidental de África.

Mientras España cuenta con más de 48 millones de habitantes y una infraestructura futbolística de élite, Cabo Verde tiene una población total de poco menos de 600,000 personas (aproximadamente 593,000 habitantes). Es decir, la población entera del país africano cabría cómodamente en unas cuantas ciudades medianas españolas. Sinedo este mundial, su primera participación en una justa veraniega.

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¡Futbolista de culto! 🙂‍↕️⚽



Vozinha, con 40 años, se convirtió en el héroe de Cabo Verde al mantener en cero su portería frente a España.



Fue tal el impacto que generó durante su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que aumentó exponencialmente su número de seguidores… pic.twitter.com/FrfY2oDJJw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 15, 2026

El muro azul en Atlanta en el Grupo H

El encuentro, disputado en el Estadio Atlanta, fue un partido de posesión española (alcanzando el 70%), pero carente de puntería frente a una muralla insular. El equipo dirigido por Bubista aplicó un bloque bajo disciplinado que desesperó a figuras como Pedri, Rodri, Lamine Yamal y Ferran Torres.

El gran héroe de la jornada fue Vozinha, el veterano portero de 40 años de Cabo Verde. Con siete atajadas providenciales frente a la artillería española, se convirtió en el portero de mayor edad en registrar una portería a cero en su debut mundialista. A pesar de los intentos del seleccionador Luis de la Fuente, quien dio entrada al joven Lamine Yamal y a Dani Olmo en la segunda mitad para intentar romper el cerrojo, el balón simplemente se negó a entrar.

Al silbatazo final, las gradas y el banquillo africano estallaron en júbilo. Un empate que para España significa un tropiezo inicial lleno de dudas en el Grupo H, pero que para el archipiélago de Cabo Verde representa un momento de orgullo nacional que ya está grabado con letras doradas en los libros de historia del futbol.

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