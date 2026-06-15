ÚLTIMA HORA: Figura argentina CONFIRMA que el Mundial 2026 será el último de su carrera

En la conferencia de prensa previa al debut mundialista de Argentina, se dio a conocer que esta será la última justa mundialista de una de sus grandes figuras.

Se confirmó que el Mundial de 2026 marcará el último torneo de Nicolás Otamendi, quien aseguró en la conferencia de prensa: "La disfruto muchísimo, es mi cuarto Mundial defendiendo los colores de mi país, contentísimo. Intentaremos defender el título, dar lo mejor. Disfruto el día a día".

La Albiceleste debutará el día de mañana 16 de junio contra Argelia en el Estadio de Kansas City a las 19:00 horas (hora del centro de México), en el arranque del Grupo J.

Además, el "General" Nicolás Otamendi se dio el tiempo para dar su opinión sobre Lionel Messi y lo que representa acompañar al capitán de la Albiceleste en lo que será su "último baile" mundialista.

Sobre la convivencia diaria con el 10, el defensor central destacó: "Una persona que por ahí nosotros lo vivimos día a día, pero es una persona simple que disfruta las concentraciones, los entrenamientos. Es un animal competitivo, te hace seguir intentándolo, intentar estar con él. Cagarxxxx de risa de lo que te tengas que cagar. Lo disfrutamos, nos hace feliz a todo el mundo porque es una persona muy simple, competitiva".

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Números y logros de Nicolás Otamendi con Argentina

Nicolás Otamendi, el "General" de la zaga central, es uno de los defensores más ganadores y representativos en la historia de la Selección Argentina.



Partidos jugados: 132

132 Goles marcados: 8 (incluyendo anotaciones clave en eliminatorias ante Brasil y Paraguay).

8 (incluyendo anotaciones clave en eliminatorias ante Brasil y Paraguay). Participaciones en Mundiales: 4 disputados (Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y el actual de Norteamérica 2026).

4 disputados (Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y el actual de Norteamérica 2026). Participaciones en Copa América: 5 ediciones (2015, 2016, 2019, 2021 y 2024).

Palmarés oficial con la Selección Mayor:



Copa Mundial de la FIFA (1): Catar 2022.

Catar 2022. Copa América (2): Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Finalissima (1): 2022.

Además de estos campeonatos, también ostenta dos subcampeonatos de Copa América (2015 and 2016) y un tercer lugar (2019). Su agresividad en la marca, juego aéreo y liderazgo lo han consolidado como una leyenda absoluta del combinado nacional.

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#SelecciónMayor Nicolás Otamendi: "Necesitábamos poder desbloquear esos momentos en los que nos tocó jugar finales y no pudimos ganar. Hicimos el clic ganando en el Maracaná y nosotros somos muy conscientes de lo que vino después, de la unión del país y lo que pasó en Qatar". pic.twitter.com/8gpzLBca0U — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

El debut de Argentina será contra Argelia y podrás vivirlo por la señal de TV Azteca, en el Canal 7 por televisión abierta. Si prefieres las plataformas digitales, sigue la transmisión en redes sociales, la app y el sitio web de Azteca Deportes, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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