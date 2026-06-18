En dónde y en qué estadio se juega el Chequia vs Sudáfrica del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este jueves 18 de junio con un duelo de enorme importancia para el Grupo A. Las selecciones de Chequia y Sudáfrica se verán las caras en un encuentro que también será seguido de cerca por la Selección Mexicana, ya que ambos forman parte del mismo sector.

Luego de sus derrotas en la jornada inaugural, los dos equipos están obligados a sumar. Chequia cayó 2-1 frente a Corea del Sur en Guadalajara, mientras que Sudáfrica perdió 2-0 ante México en el Estadio Ciudad de México.

¿Dónde se juega el partido Chequia vs Sudáfrica?

El encuentro entre Chequia y Sudáfrica se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El inmueble recibirá este compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, en un duelo que podría definir gran parte del futuro de ambas selecciones en el torneo.

Fecha y horario del Chequia vs Sudáfrica

El partido se jugará este jueves 18 de junio de 2026. Horario en tiempo del Centro de México:



Chequia vs Sudáfrica.

Fecha: jueves 18 de junio de 2026.

Hora: 10:00 horas.

Estadio: Atlanta Stadium.

Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Chequia y Sudáfrica se juegan la permanencia en el Mundial

La presión será máxima para ambos equipos. Una derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación e incluso podría convertirla en la primera escuadra fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dependiendo de otros resultados del grupo.

Chequia llega con una ligera ventaja en diferencia de goles gracias al tanto que marcó frente a Corea del Sur, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse tras la derrota sufrida ante el combinado mexicano. El resultado también será importante para México y Corea del Sur, líderes del Grupo A tras ganar sus respectivos compromisos en la primera jornada.

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