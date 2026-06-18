Fecha y Horario del Sudáfrica vs Chequia; partido de los rivales de México en el Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este jueves 18 de junio con los encuentros de la Jornada 2 de la Fase de Grupos entre las Selecciones de Chequia y Sudáfrica, rivales de México en el sector y que buscarán sumar sus primeros puntos en la justa mundialista.

Te puede interesar: Fecha y HORARIO del México vs Corea del Sur, segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Inglaterra 4-2 Croacia | Resumen y goles de un partidazo lleno de emociones

Fecha y hora del Chequia vs Sudáfrica

Las Selecciones de la República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el primer partido de la jornada en un duelo que involucra directamente a México por tratarse de sus rivales de sector.

Ambos equipos perdieron en su presentación, por lo que la victoria es de máxima importancia si quieren mantener vivas sus aspiraciones de continuar en el Mundial 2026 o hacer maletas prematuramente para regresar a casa.

Chequia y Sudáfrica saldrán de territorio mexicano y viajarán hasta Atlanta, Georgia, en donde se enfrentarán en un duelo de máxima tensión para ambos ya que una derrota los convertiría en el primer eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

South Africa Team during the match Mexico (Mexican National Team) vs (and) South Africa as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Mexico City Stadium, on June 11, 2026, Mexico City, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Esta será la segunda vez en la historia que la República Checa y Sudáfrica se enfrenten en un compromiso ya que anteriormente se midieron en la Copa Confederaciones de 1997 en donde empataron a dos goles.

Gracias a su gol ante Corea del Sur, Chequia llega a este partido con mejor diferencia de goles, pero necesita de una victoria para seguir adelante en el campeonato.

Te puede interesar: ¡Inglaterra es LÍDER! Así queda el Grupo L del Mundial 2026 tras la Fecha 1