Capitán de Sudáfrica revela el dolor tras caer ante México: “Podías escuchar la caída de un alfiler”

El debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó heridas profundas en los Bafana Bafana. Tras la dolorosa derrota por 2-0 ante la Selección Mexicana en el partido inaugural, el capitán y guardameta sudafricano, Ronwen Williams, rompió el silencio y describió el desolador panorama que se vivió en la intimidad del equipo antes de su crucial duelo contra Chequia.

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Williams no ocultó el impacto emocional que significó morder el polvo en el primer encuentro del torneo. El arquero confesó la enorme frustración del plantel tras ver condicionado el esfuerzo de todo un ciclo mundialista.

Silencio sepulcral el vestidor de Sudáfrica post México

"Fue muy difícil en el momento, todos afrontamos las cosas de diferentes maneras. Aprendimos de la manera más difícil, fue doloroso, estuvimos decepcionados. En los últimos años hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí", admitió con madurez el capitán sudafricano.

El golpe ante el conjunto azteca caló tan hondo que el silencio se apoderó de la concentración por varios días, reflejando el luto deportivo del grupo. "Dos o tres días después del partido podrías escuchar la caída de un alfiler, estábamos adoloridos. Cada uno lidia de forma distinta", reveló el guardameta, ilustrando la tensión vivida.

Sin embargo, el líder de los Bafana Bafana asegura que la página ha comenzado a darse la vuelta de cara al segundo partido del Grupo A. "Tuvimos una sesión en donde analizamos en qué nos equivocamos. La energía está volviendo al equipo, no queremos perder esta confianza, hemos estado analizando a Chequia. Estamos listos, va a ser difícil, ambos países están en la misma situación, va a ser una lucha y estamos listos”.

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La autocrítica de Williams vino acompañada de una fuerte dosis de indignación por parte de su director técnico, Hugo Broos. El estratega belga no contuvo su furia al hablar del arbitraje frente a México, arremetiendo directamente contra una de las expulsiones que sufrió su equipo, comparando el criterio arbitral con el trato que reciben las superestrellas.

Broos insistió en que la tarjeta roja fue una injusticia total y criticó severamente que el cuerpo arbitral ni siquiera se tomara la molestia de revisar la acción en el monitor. El estratega sentenció con amargura que, si la jugada hubiera involucrado a una figura de la talla de Lionel Messi, el protocolo y la paciencia de los árbitros habrían sido completamente diferentes.

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