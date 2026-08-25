Dónde y en qué estadio juegan Club León vs Real Salt Lake

La Leagues Cup 2026 entra en una etapa decisiva con los Cuartos de Final y uno de los encuentros que tendrá actividad este martes con hora exacta confirmada será Club León vs. Real Salt Lake. La Fiera llega con paso perfecto en el torneo.

El partido entre León y RSL (con diferencia económica) tendrá como escenario un estadio ubicado en Colorado, Estados Unidos. Será la segunda ocasión en la que ambos equipos se enfrenten oficialmente, después del antecedente que protagonizaron durante la edición 2023 de la Leagues Cup.

¿Dónde se juega Club León vs Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre Club León y Real Salt Lake se disputará en el Dick’s Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado. El inmueble será la sede del partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

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El estadio fue inaugurado el 7 de abril de 2007 y cuenta con una capacidad para 33 mil 680 espectadores. Desde su apertura es la casa del Colorado Rapids de la Major League Soccer. El inmueble también es utilizado por el equipo femenil del club.

Los detalles de la sede del partido entre León y Real Salt Lake

León llega a este compromiso después de ganar sus tres partidos de la primera fase de la Leagues Cup 2026. La Fiera terminó en la primera posición y se convirtió en el único club de la Liga MX que consiguió sumar 9 puntos en Fase Uno.

Por su parte, Real Salt Lake avanzó con 7 puntos y una diferencia de goles de +7. El conjunto de Utah cerró la primera fase con dos victorias y ahora tendrá la oportunidad de volver a enfrentar a León en un partido de eliminación directa.

|Club León

¿A qué hora se juega León vs Real Salt Lake?

El partido se disputará este martes 25 de agosto a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El silbatazo inicial tendrá lugar en el Dick’s Sporting Goods Park y el ganador conseguirá uno de los boletos disponibles para las Semifinales de la Leagues Cup 2026.

El único antecedente oficial entre ambos equipos ocurrió en la Leagues Cup 2023. En aquella ocasión, León comenzó ganando con un gol de Iván Moreno, pero Real Salt Lake consiguió remontar y terminó imponiéndose por 3-1 con un doblete de Danny Musovski y otra anotación de Cristian “Chicho” Arango.

