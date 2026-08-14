Real Salt Lake vs Club León: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup
El Club León acabó con puntaje ideal la Fase Uno de la Leagues Cup 2026
Real Salt Lake y Club León se enfrentarán en los cuartos de final del calendario de la Leagues Cup 2026 después de completar una gran Fase Uno. Ambos consiguieron avanzar entre los mejores equipos del torneo y ahora buscarán dar otro paso hacia el título, en un duelo que también presenta una diferencia importante en el valor de sus plantillas.
De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla de Club León está valuada en 49,90 millones de euros, mientras que la de Real Salt Lake alcanza los 53,10 millones de euros. La diferencia es de 3,20 M€ a favor del conjunto estadounidense, por lo que este es uno de los cruces de los cuartos de final más parejos.
Los 7 jugadores más valiosos de Club León
- Jhohan Romaña (defensa central, 27 años): 6 millones de euros
- Díber Cambindo (delantero centro, 30 años): 4,5 millones de euros
- Óscar García (portero, 23 años): 4 millones de euros
- Nicolás Fonseca (pivote, 27 años): 3 millones de euros
- Rodrigo Echeverría (pivote, 31 años): 2,5 millones de euros
- Santiago Colombatto (pivote, 29 años): 2,5 millones de euros
- Fernando Beltrán (mediocentro, 28 años): 2,5 millones de euros
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Los 7 jugadores más caros de Real Salt Lake
- Diego Luna (interior izquierdo, 22 años): 8 millones de euros
- Zavier Gozo (extremo derecho, 19 años): 6 millones de euros
- Morgan Guilavogui (extremo derecho, 28 años): 4,5 millones de euros
- Juan Manuel Sanabria (lateral izquierdo, 26 años): 4 millones de euros
- Saba Lobjanidze (extremo izquierdo, 31 años): 3 millones de euros
- Justen Glad (defensa central, 29 años): 3 millones de euros
- Lukas Engel (lateral izquierdo, 27 años): 3 millones de euros
Los jugadores más destacados de Club León y Real Salt Lake
Daniel Arcila llega como uno de los futbolistas más importantes de León en esta Leagues Cup. El mediocampista disputó los tres partidos de la Fase Uno, fue titular en todos y acumuló 257 minutos.
Su producción ofensiva destaca especialmente: marcó cuatro goles, con una frecuencia de un tanto cada 64 minutos. Además, registró una valoración promedio de 7.83 en SofaScore y formó parte del Equipo de la Semana en una ocasión.
Lukas Engel también tuvo una participación destacada para Real Salt Lake. El defensor danés disputó los dos partidos en los que tuvo minutos, ambos como titular, y completó 180 minutos.
Engel marcó un gol durante la competencia y también registró una portería a cero. En defensa promedió 4 despejes y 2.5 balones recuperados por partido, además de 1.5 intercepciones.
Resultados de Real Salt Lake y Club León en la Fase Uno
Real Salt Lake comenzó su participación contra Tigres, partido que terminó 1-1 y posteriormente perdió 6-5 en penales. Después enfrentó a Atlante y cerró la Fase Uno contra FC Juárez.
Club León, por su parte, tuvo una actuación perfecta. Derrotó 1-0 a Nashville SC, después venció 2-1 a Orlando City y cerró con una derrota 3-2 ante Inter Miami.