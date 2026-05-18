¿Dónde se jugará la final de Clausura 2026? Cruz Azul por definir estadio para final de Ida

La Final del Clausura 2026 está definida y Cruz Azul y Pumas definirán al nuevo campeón de la Liga BBVA MX; sin embargo, los Cementeros tendrán que buscar un estadio para disputar el juego de Ida, toda vez que no pueden disputar su encuentro en el Estadio Azteca tras haber sido entregado a la FIFA para los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Dónde jugará Cruz Azul el juego de Ida de la Final del Clausura 2026

Cruz Azul había ocupado el Estadio Azteca en sus más recientes partidos tras su reinauguración; sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula ya no es una opción para el juego de Ida de la Final del Clausura 2026.

Los Cementeros también habían hecho las veces de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla mientas el Azteca se encontraba cerrado; sin embargo, tampoco será una opción para este encuentro debido a que un día después, el viernes 22 de mayo, la Selección Mexicana jugará un partido amistoso ante su similar de Ghana.

Otra de las sedes recientes de los Cementeros había sido precisamente el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, pero un acuerdo con la Universidad les impide recibir partidos como local frente a Pumas, por lo que esa posibilidad está prácticamente descartada.

La última opción que se le presenta a Cruz Azul para jugar su partido de Ida es la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, la que fuera su casa durante muchos años y que podría volver a albergar una final de La Máquina en la Liga BBVA MX.

Sin embargo, este inmueble no trae buenos recuerdos a la afición cementera ya que mientras jugarón en el él sufrieron de la 'maldición de las cruzazuleadas' que les negó el título durante 23 años.

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