¿Dónde ver en vivo el Super Bowl 2023 por internet?

El próximo domingo 12 de febrero se enfrentarán los equipos de Kansas City Chiefs (Campeón de la Conferencia Americana) y Philadelphia Eagles (Campeón de la Conferencia Nacional) el Super Bowl LVII.

El gran juego de la NFL lo podrás ver en VIVO por nuestro sitio aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes, además de Azteca 7 con la narración y análisis de Enrique Garay, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Inés Sainz, Pablo de Rubens, Eduardo Ruiz, Andy Sola y Renata Ibarrarán a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México)

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Los Kansas City Chiefs se proclamaron el domingo pasado campeones de la Conferencia Americana (AFC); venciendo 23-20 a los Cincinnati Bengals.

Kansas City logró la victoria gracias a un gol de campo de 45 yardas que conectó Harrison Butker a tres segundos del final del encuentro.

La victoria llevará a Kansas City a disputar por tercera vez el partido por el título de la NFL en los recientes cuatro años, triunfaron en el Super Bowl LIV y perdieron el del año siguiente.

Por su parte, Philadelphia Eagles se clasificaron al ‘Gran Domingo’ luego de proclamarse campeones de la Conferencia Nacional (NFC) con un triunfo contundente por 31-7 sobre unos San Francisco 49ers lastrados por las lesiones y la mala suerte.

Los Eagles, liderados por el 'quarterback' Jalen Hurts, disputarán el Super Bowl por primera vez desde 2018, cuando se proclamaron campeones ante los New England Patriots de Tom Brady.

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Hurts acabó el partido por el título de la NFC con 15 de 25 en pases para 121 yardas y firmó una anotación por tierra (39 yardas de acarreo en total).

El Super Bowl LVII se disputará en el State Fram Stadium, casa de los Arizona Cardinals.

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl LVII?

Azteca 7, en nuestro sitio aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl LVII?

Domingo 12 de febrero y el juego comenzará a partir de las 5:00 P.M. tiempo del centro de México.