Jason DeRulo y the Black Keys en el último Tailgate de la NFL

Ya con los dos boletos definidos para la edición del Super Bowl 57 la NFL entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, solo restaba conocer a los artistas encargados de musicalizar el último tailgate de la temporada.

La liga anuncia que los artistas Jason DeRulo y el dueto de rock The Black Keys serán los encargados de poner el ambiente en la última fiesta del aficionado previo a entrar al estadio de los Cardenales de Arizona el próximo 12 de febrero.

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Por tercer año consecutivo la NFL hace una alianza con una de las redes sociales con más auge entre los usuarios; TikTok para incluir a todos los que están en las inmediaciones del estadio y aquellos aficionados que a través de la red social podrán seguir en directo el concierto de estos dos artistas.

En TikTok podrán ver el live del evento

Los aficionados en el State Farm Stadium junto a millones que sigan la cuenta @NFL on TikTok podrán ver el live donde participarán influencers de la plataforma, invitados especiales, creadores de contenido y las actuaciones de los artistas que musicalizarán la transmisión.

"Super Bowl LVII! No puedo esperar para formar parte del tailgate y dar un show increíble”, es lo que pone Jason DeRulo.

Este artista es uno de los que más seguidores y engagement tiene dentro de la plataforma, cuenta con 57 millones de seguidores y varios fragmentos de sus canciones lo utilizan usuarios de la plataforma para sus creaciones.

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La banda de Akron, Ohio y ganadores de Grammy emplean la plataforma para promocionar el lanzamiento de nuevos sencillos además de publicar contenido detrás de cámaras para que sus millones de seguidores estén al corriente con fechas de próximos conciertos y mantenerse en el gusto y radar de sus seguidores.

Así que en un par de semanas la NFL tiene preparada una fiesta sin igual para los seguidores de sus redes sociales previo al partido entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City en la edición 57 del Super Bowl.