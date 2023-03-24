Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Sao Paulo de la Formula E

La carrera en Brasil sigue a los debuts consecutivos de la Formula E en Ciudad del Cabo y Hyderabad y será otro punto culminante de la temporada 9 y el comienzo de la era GEN3 en el campeonato.

El héroe local y ex campeón Lucas di Grassi (Mahindra Racing) es oriundo de la ciudad y estará acompañado por su compatriota Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) mientras los 22 pilotos se preparan para correr en el circuito de 2,96 km y 11 curvas del Sambódromo, que hace un mes contó con las exóticas carrozas y bailarinas del Carnaval de São Paulo.

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“No veo la hora de correr en São Paulo”, dijo el primer ´centurión´ de 100 carreras de Formula E y campeón de la temporada 3, Lucas di Grassi.

“Soy de São Paulo, nací a pocos minutos de la pista y crecí allí. Va a ser una carrera increíble frente a mis fanáticos locales. Ha sido un sueño desde la primera carrera de Formula E. Ha estado cerca un par de veces y no ha sucedido del todo, pero después de 10 años de arduo trabajo y persistencia, finalmente está sucediendo en la Temporada 9 y para el comienzo de GEN3. Es muy emotivo para mí correr allí.

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"El circuito del Sambódromo parece que será increíble y las miles de personas a las que les gusta participar en el carnaval y pasar un tiempo en Brasil podrán quedarse para ver la carrera, el Zero Summit y el gran festival de música que se celebra el mismo fin de semana. Estoy seguro de que los apasionados brasileños llenarán las gradas".

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Cómo ver EN VIVO el E-Prix de Brasil de la Formula E

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