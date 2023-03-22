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Sao Paulo es mi segunda casa: Félix Da Costa amenaza con ganar en Brasil

El piloto de Porsche, António Félix Da Costa, asegura que a falta de una carrera en Portugal, Brasil es su evento de casa y va por la victoria en la Formula E

Antonio Felix Da Costa festeja su triunfo en Cape Town.jpg
Antonio Felix da Costa, TAG Heuer Porsche Formula E Team , 1st position, |LAT Images

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Regresa la actividad de la Formula E y el piloto portugués António Félix Da Costa llega a Brasil motivado después de ganar el pasado E-Prix de Cape Town y reponerse a un mal inicio de temporada.

Tendrá que mantener ese nivel si quiere permanecer en la pelea de la parte alta de la tabla. Brasil luce para él como el escenario ideal para seguir sumando.

E-Prix de Cape Town R5, resumen completo | Formula E

“La Fórmula E no corre en Portugal y por ese motivo, Sao Paulo es como mi carrera de casa, me encanta Brasil. Siempre tengo un gran apoyo por parte de los aficionados y para esta cita, hemos tenido más tiempo que para las anteriores. Esto nos ha permitido analizar y ver dónde podemos mejorar. En Hyderabad y Ciudad del Cabo fuimos bien, vamos bien en circuitos nuevos”, dijo a su llegada al país que albergará la sexta fecha del campeonato mundial.

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Da Costa asegura que Porsche llega mejor que nunca al E-Prix de Sao Paulo.

“Ha habido algunas carreras en Fórmula E en las que he ganado muchas posiciones hasta llegar a lo más alto. Ciudad del Cabo fue una de las mejores, incluso la pondría en el ‘Top 3’. Fue mi primera victoria como piloto de Porsche y eso fue más especial aún, viendo que mi inicio de temporada no fue sencillo. Me han apoyado mucho en el equipo y creo que ahora estamos más unidos y somos más fuertes”, agregó el luso.

Pascal Wehrlein, con hambre de revancha

Por otra parte, su coequipero Pascal Wehrlein, no sumó puntos en Sudáfrica. Un golpe que llegó justo a tiempo, pues se mantiene en la cima del campeonato.

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“Si estuviera en mi mano, habría vuelto al coche al día siguiente tras Ciudad del Cabo. Siempre quieres intentar compensar lo antes posible un mal resultado, pero me ha venido bien el descanso. El inicio de temporada ha sido muy exigente, hemos corrido cada dos semanas en diferentes ciudades con trabajo de simulador incluido. Soy líder del Mundial y hay que maximizar cada resultado”, concluyó el líder.

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