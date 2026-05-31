Dónde ver: La noche de los Grandes de WWE y AAA; caerá una máscara entre las dos versiones de El Grande Americano
En un evento con seis luchas confirmadas, se celebrará la primera edición del evento La noche de los Grandes, donde las dos versiones de El Grande Americano se jugarán las máscaras.
La Arena Monterrey será el escenario en el que las dos versiones de El Grande Americano se jugarán en una lucha de apuestas, las máscaras, terminando con la enorme rivalidad que se ha cocinado por meses. La afición parece estar del lado de El Grande Americano y no de la versión original.
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En los últimos días se han mostrado su coraje y odio, dejando esto del lado de lo deportivo, por lo que la afición ha generado muchas expectativas para observar esta contienda que tiene en su ejecución y producción toda la mano de WWE a través del encargado que es el Undertaker.
En las horas previas, el original Grande Americano fue señalado y repudiado y él ha estado a la altura como un rudo de antaño, en tanto que a El Grande Americano hasta le hicieron una serenata una noche anterior y se ha hasta olvidado el ligero altercado que le costó dar cuentas con la justicia en los Estados Unidos.
Dónde ver LA NOCHE DE LOS GRANDES, el evento de WWE y AAA en Monterrey
La noche de los grandes, el evento estelar y que se estrena en WWE y AAA, será transmitido a través de los canales oficiales de WWE. En México una cadena ha anunciado la transmisión a través de un sistema de pago para dar seguimiento a este importante evento.
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Cartelera OFICIAL de La noche de los Grandes 2026 WWE | AAA
- El Grande Americano vs. Original El Grande Americano - Mask vs. Mask
- Laredo Kid (c) vs. Rey Fenix - AAA World Cruiserweight Championship
- El Hijo De Dr Wagner Jr (c) vs. El Hijo Del Vikingo - AAA Latin American Championship
- Psycho Clown & Pagano (c) vs. War Raiders - AAA World Tag Team Championship
- La Catalina, Bayley y Lola Vice vs Las Tóxicas: Lady Flammer, La Hiedra y Maravilla
- Lucha de 5 esquinas Joaquin Wilde vs Mini Vikingo vs Lince Dorado vs Octagón Jr vs Cruz del Toro
El héroe más GRANDE vs. El villano más GRANDE en la lucha por el corazón de México 🇲🇽— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 30, 2026
Además 3 luchas de Campeonato AAA 🏅
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