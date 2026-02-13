ÚLTIMA HORA: Donovan Carrillo BRILLA y queda en el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026

Ha terminado la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026. Luego de presentarse en el programa libre de patinaje artístico, el mexicano obtuvo una calificación de 143.50 para registrar un total de 219.06 sumando su actividad del programa corto y con ello terminar en el lugar 22 de 24 participantes.

Te puede interesar: Donovan Carrillo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del programa libre en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Bajo el ritmo y música de Elvis Presley, Donovan Carrillo no pudo alcanzar un puesto para subir al podio en la Milano Ice Skating Arena, no obstante, México fue ovacionado por el público presente en el recinto.

Siendo sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador mexicano de 26 años de edad tuvo actividad en la final por medallas ante los mejores competidores del mundo. A pesar de no poder colgarse una medalla, Donovan Carrillo ha representado con orgullo a México.

En su participación anterior, durante Beijing 2022, Donovan Carrillo obtuvo un puntaje total de 218.13, quedando el puesto 22 de la competencia en la que Nathan Chen (Estados Unidos), Yuma Kagiyama (Japón) y Shoma Uno (Japón), subieron al podio.

Al culminar la competencia en la Milano Ice Skating Arena, Mikhail Shaidorov de Kazajistán se hizo de la medalla de oro con una puntuación total de 291.58. Por su parte, el japonés Yuma Kagiyama tuvo una calificación total de 280.06 para colgarse la presea de plata y el podio fue completado por Shun Sato, también japonés, con un registro de 274.90 para llevarse el bronce.

