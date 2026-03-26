Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico; ¿cuándo y a qué hora verlo?

Se trata, sin duda, de uno de los atletas mexicanos más importantes y trascendentes que existen en la actualidad. Donovan Carrillo no se detiene y, luego de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, ahora el azteca se dice listo para el Mundial de Patinaje Artístico.

El origen de Donovan Carrillo, patinador mexicano

Como sabes, Donovan Carrillo formó parte de la gran final del patinaje artístico dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina, consolidándose como uno de los mejores 25 del mundo. Ahora, el mexicano afila armas para superar su participación en la gran final del Mundial de Patinaje Artístico.

¿Cuándo y a qué hora competirá Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico?

Lo primero que tienes que saber es que el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico se llevará a cabo entre el 24 y el 29 de marzo del 2026; es decir, esta misma semana, en la Ciudad de Praga en la República Checa, misma en donde el oriundo de Zapopan tendrá participación.

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Se trata de uno de los referentes más grandes que México tiene en la actualidad gracias a la participación que tuvo en la última edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Por tal motivo, son cientos de personas los que desean conocer cuál será la próxima participación que tendrá.

Bajo este contexto, debes saber que Donovan Carrillo superó la primera prueba de este jueves 26 de marzo. Su participación inició a las 04:30 horas y, con una presentación de 79.65 puntos, misma que le dio el boleto a la gran final.

¿Qué canciones utilizó Donovan Carrillo para este evento?

Se sabe que el tapatío repitió los mismos números musicales que tuvo en los JJOO de Invierno 2026, por lo que su intención es mejorar y superar los resultados de Milano - Cortina. Dicho esto, la gran final para el mexicano será el sábado 28 de marzo en punto de las 05:30 horas.

